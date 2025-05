Errani e Paolini l'hanno rifatto: Roma dopo Parigi, in finale agli Internazionali. Jas insegue la doppietta

Sarita e Jas ci hanno preso gusto: dopo aver battuto le russe Andreeva e Shnaider nella finale olimpica, hanno servito il bis nella Capitale vincendo in due set.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Errani e Paolini l’hanno rifatto. Roma dopo Parigi: agli Internazionali d’Italia hanno battuto ancora una volta le russe Andreeva e Shnaider, già mandate al tappeto all’ultimo atto del doppio femminile ai Giochi olimpici, e staccano il pass per la finale. Finale che Jasmine affronterà domani anche nel torneo singolare sotto gli occhi del presidente Mattarella.

Internazionali, alè azzurre: Errani e Paolini in finale

Sulla strada di Sara e Jasmine ancora una volta la coppia russa composta da Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Dalla Torre Eiffel al Colosseo cambia zero. L’epilogo è eguale. Avanti le azzurre. Se a Parigi il successo è valso uno storico oro, a Roma c’era in palio il pass per la finale nel torneo di casa in programma domenica 18 maggio alle 12:00.

Non sarà la stessa cosa, ma siamo lì. Sono bastati due set a Errani e Paolini per liquidare l’ostacolo russo: 6-4, 6-4 e strada spalancata per l’ultimo atto che sarà contro la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens oppure contro le australiane Ellen Perez e Storm Hunter. L’obiettivo – neanche a dirlo – è bissare il successo dello scorso anno.

Paolini per il bis, ma che coppia con Errani

Paolini è chiamata a un weekend da urlo. Domani, sabato 17 maggio (ore 17:00), la finale del singolare femminile contro l’americana Coco Gauff a cui presenzierà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Proprio così: il Capo dello Stato, da appassionato ed ex tennista dilettante, ha accolto il recente invito del numero uno della FederTennis Binaghi e sarà agli Internazionali per sostenere la 29enne di Castelnuovo di Gargagnana. Che in coppia con la veterana Errani sta facendo sognare i tifosi. Non solo l’oro alle Olimpiadi, anche il trionfo in Billie Jean King Cup e poi lo scorso anno a Roma, Pechino, Linz, col rammarico della finale persa al Roland Garros.

Jas e Sarita: il segreto del loro successo

Affiatate, complici, pronte a sostenersi e sacrificarsi l’una per l’altra. Dopo aver mandato di nuovo al tappeto Andreeva e Shnaider, Errani ha elogiato la compagna facendo capire a tutti il motivo del loro successo. “Jas sta facendo una settimana pazzesca. E devo ringraziarla perché sta facendo uno sforzo enorme a giocare sia singolo che doppio”.

Ma anche Paolini alla vigilia del match aveva evidenziato l’importanza di Sara nella sua vita professionale e non: “È parte della mia squadra: mi conosce, studia tante partite, sa sempre dirmi la cosa giusta. Contro Shnaider ero in crisi, rischiavo di buttar via la partita, ma lei ha saputo tranquillizzarmi con poche parole”. C’è altro da aggiungere? Sì, che ora le due campionesse fanno il tifo per i ragazzi: “Sogniamo una finale tutta italiana tra Muso e Jannik”.