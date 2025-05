Mattarella, Presidente sportivo: agli Internazionali per tifare Paolini. Da Brignone a Gimbo: i precedenti

Il presidente della Fitp Binaghi ha annunciato che il Capo dello Stato sarà al Foro Italico per assistere alla finale femminile tra Paolini e Coco Gauff: "È stato di parola".

Un tifoso d’eccezione per un appuntamento con la storia. Già, ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in tribuna al Foro Italico per sostenere Jasmine Paolini, che domani affronterà la finale femminile contro l’americana Coco Gauff. La sortita del Capo dello Stato agli Internazionali d’Italia a Roma conferma ancora una volta la sua grande passione per lo sport a 360 gradi: dal volley allo sci, dal calcio al tennis.

Promessa mantenuta: Mattarella al Foro Italico per Paolini

Ad annunciare la presenza di Mattarella al Foro Italico per l’ultimo atto del torneo singolare femminile che andrà in scena domani, sabato 17 maggio, a partire dalle 17:00 (diretta in chiaro su Rai 1), è stato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi. Il Capo dello Stato ha tenuto fede a un impegno assunto in occasione dell’udienza di fine gennaio al Quirinale con i vincitori della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup.

Della delegazione della Federtennis non fece parte – sollevando un polverone – Jannik Sinner, che, reduce dal trionfo all’Australian Open, preferì riposare. “Lo avevo invitato dicendogli: ‘Venga, questo può essere l’anno buono’. E il Presidente è stato di parola – ha raccontato Binaghi in collegamento con ‘Storie Italiane-Rai1’ -. Sarà al Foro Italico per tifare Paolini, per quella che per noi sarebbe un’impresa storica”.

La passione per lo sport: la carezza alla Brignone

In questi anni Mattarella si è sempre mostrato vicino al mondo dello sport. E non solo per celebrare i trionfi degli atleti azzurri. Tra i gesti più apprezzati, senza dubbio la telefonata fatta alla campionessa di sci Federica Brignone, dopo il terribile infortunio in Val di Fassa capitato in un momento brillante della sua fantastica carriera.

La caduta nel Gigante degli Assoluti le ha causato la frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone e la rottura del legamento crociato anteriore: l’obiettivo della Tigre di Salle è recuperare al più presto per essere al top alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Mattarella ha voluto sincerarsi delle sue condizioni, augurandoli di tornare in pista quanto prima.

L’abbraccio di Gimbo Tamberi a Mattarella

Chi ha un rapporto speciale con Mattarella è Gianmarco Tamberi, che, dopo aver conquistato l’oro nel Salto in alto agli Europei di atletica a Roma, corse in tribuna d’onore ad abbracciare l’inquilino del Quirinale.

Non solo: più di recente, Gimbo, portabandiera azzurro ai Giochi di Parigi 2024, è salito sull’aereo presidenziale volando al fianco del Capo dello Stato, che ha poi partecipato alla cerimonia inaugurale. Mattarella fece anche scalo nel Villaggio Olimpico per salutare tutti gli atleti che si accingevano a prendere parte alla rassegna a cinque cerchi per poi ricevere tutti i medagliati e anche i quarti classificati al Colle.

La passione per il volley e il tifo calcistico

Mattarella è anche un vero appassionato di volley. E lo ha dimostrato anche dopo il meraviglioso oro centrato dalla multietnica ItalVolley di Julio Velasco a Parigi, di cui è primo sostenitore.

Per quanto riguarda la fede calcistica, pare proprio che il Capo dello Stato tenga a due squadre in particolare: il suo Palermo e l’Inter. Come Papa Leone XIV da giovane praticava tennis e ha sempre seguito il ciclismo. In un’intervista di qualche anno fa alla Gazzetta confessò di aver avuto un debole per Gino Bartali e di ammirare profondamente Alex Zanardi.