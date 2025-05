"Sinner italiano per caso": Corrado Augias stronca Jannik ricordando Mattarella, Montecarlo, tasse e...tedesco

Internazionali, bordate del giornalista su Repubblica: dal no al Presidente seguito dal weekend sugli sci alla "lingua di casa" con papà Hanspeter e mamma Siglinde, fino al Fisco.

E meno male che Jannik Sinner, con le sue roboanti vittorie, sta regalando gioie e sorrisi a tutta l’Italia, che ne segue ammirata le gesta ed è pronta a gustarsi in diretta su Rai 1 la semifinale contro Tommy Paul, per trasmettere la quale è stato addirittura spostato il seguitissimo show cult “Affari tuoi”, condotto da Stefano De Martino. In un editoriale su Repubblica, in cui si analizza il voto di ballottaggio nel comune di Bolzano, Corrado Augias si lancia in un clamoroso affondo nei confronti del fuoriclasse altoatesino. Sinner incalzato, punzecchiato, infilzato su più fronti. Messo forse più in difficoltà da questo articolo che dagli avversari reincontrati sul campo dopo i tre mesi di sosta forzata per il caso Clostebol.

Sinner, Bolzano e l’editoriale di Augias

“Bolzano tra Sinner e il voto”, il titolo del corposo pezzo firmato dal maestro di giornalismo. In cui si sottolinea anzitutto come Sinner resti “un italiano per caso, figlio dell’ambigua situazione di quella città del Trentino-Alto Adige dove domenica prossima si andrà al voto di ballottaggio”. Comincia poi un lungo elenco di “macchie” di Jannik. “Alcuni episodi sono stati particolarmente sgradevoli, per esempio quando il presidente Mattarella lo invitò al Quirinale per congratularsi e lui scansò la visita per eccessiva stanchezza. Il giorno dopo era a sciare sulle sue montagne. Non altrettanto è accaduto col papa Leone anche se l’invito in Vaticano è arrivato nel giorno di riposo di un difficile torneo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’affondo: in casa Sinner si parla tedesco

Altro oggetto del contendere: il tedesco. “A casa parliamo tedesco, ha confessato l’atleta; si può capire”, sottolinea Augias. “Nato a San Candido (Innichen) Jannik quando è libero vive con la famiglia a Sesto, paesino aggrappato alle montagne, al di là del crinale comincia l’Austria, la maggior parte degli abitanti, richiesta di una dichiarazione, non nasconde di sentirsi austriaca un secolo e passa dopo quel fatale 1918 in cui il Tirolo meridionale venne assegnato al Regno d’Italia. Lo stesso papà di Sinner, del resto, (Hanspeter, che di professione fa lo chef, mentre mamma Siglinde si occupa del B&B di famiglia, ndr) parla un italiano stentato conoscendone solo poche parole”.

La vera “macchia”: la residenza a Montecarlo

Una “macchia” più seria, per Augias, è quella che riguarda il fisco: “Ho lasciato per ultima la maggiore ragione di perplessità: il giovane prodigio non paga le tasse, ha la residenza a Montecarlo dove gode di una fiscalità irrisoria. L’obiezione è che tutti i tennisti e altri atleti di grande rango lo fanno. Non è una scusante perché in varie occasioni Jannik ha dimostrato di essere un ragazzo di animo gentile, si è scusato con un raccattapalle, ha offerto aiuto a un avversario scivolato a terra, ha offerto l’ombrello in un momento di pioggia, gesti spontanei, sintomi di una delicatezza insolita. Sulle tasse però – sentenzia il giornalista – non c’è gentilezza che tenga, in un torneo si direbbe che Montecarlo batte Italia 6-0, 6-0“.

L’invito di Augias a Sinner: “Le tasse potrebbe pagarle”

Il destino di Sinner, insomma, sarebbe beffardo: “Popolare e amato era un altro grande atleta, Gustav Thoeni, altoatesino puro sangue, potremmo dire. A Sinner si rimprovera di essersi troppo italianizzato, di fare la pubblicità agli spaghetti, in sostanza di aver tradito le sue origini”. Ma Sinner, secondo Augias, non è avvertito come “italiano” dai suoi connazionali: “Poiché noi potremmo dire lo stesso di lui, cioè di essere un italiano un po’ scolorito, ecco concretarsi il destino di questo giovane uomo di rimanere a metà come la terra in cui è nato. Però le tasse potrebbe pagarle, se non altro per compensare l’affetto di cui nella penisola i tifosi lo circondano”.