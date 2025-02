Sinner, il "riposo assoluto" è già finito: le foto sulla pista da sci a Kronplatz fanno scoppiare il putiferio

Via libera dei medici alle sciate del campione nel Sud del Tirolo: solo pochi giorni fa la visita al Quirinale da Mattarella era stata annullata perché troppo stressante.

Tre giorni fa è stato stoppato dai medici, che gli hanno intimato di non sottoporsi a ulteriore fatiche dopo gli strapazzi degli Australian Open. Niente visita al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, nella grande festa del tennis italiano: troppo stressante. Oggi invece evidentemente Jannik Sinner ha avuto il via libera. Semaforo verde per una mattinata rilassante e spensierata sulle piste da sci tra le sue montagne, nel Sudtirolo. Questo, almeno, a giudicare dalle foto postate sui social e dalle testimonianze di chi ha incrociato il rosso di San Candido in quota. E in tanti, sul web, non hanno preso bene le immagini del campione altoatesino alle prese con sci, neve e…rischi.

Sinner tra i tifosi tra le nevi di Plan de Corones

A diffondere le immagini di Sinner a Plan de Corones, o se si preferisce Kronplatz, è stata una sua pagina fan, Janniks Updates. “Di nuovo a casa, di nuovo sulle piste. Forza”, la didascalia a corredo di uno scatto che ritrae Jannik sulla neve. Semmai il concetto non dovesse essere sufficientemente chiaro, ecco l’emoji di uno sciatore che sfreccia a tutta velocità sulle piste. Del resto, prima di diventare il numero 1 nel tennis, Sinner è stato una promessa anche dello sci. Novak Djokovic ha confessato nelle scorse settimane di pensare alla parola “sci” quando si nomina Jannik, mentre una grande amica del fuoriclasse altoatesino è la campionessa statunitense Lindsey Vonn, recentemente tornata in gara nel circo bianco.

L’affetto dei fan per Jannik: “Sii libero e goditela”

In tanti, sulla stessa pagina, hanno subito scritto messaggi di incoraggiamento al campione: “Goditi tutto Jann sii felice ti meriti il meglio”. Oppure: “Quando si dice la priorità, viene prima mamma e papà“. E ancora: “Sii libero e felice Jannik. Tutto ciò che ti fa star è carburante per la tua mente. Non badare alle critiche e non leggere parole insensate. La vita è una, ed è la TUA vita. Tanta stima ragazzo, ti si vuole bene”. Spazio anche per qualche battuta di spirito: “Anche lui a Roccaraso?”. O anche: “Salutaci il presidente Van der Bellen”, che per chi non lo sapesse è il presidente della Repubblica…austriaca.

I critici: “Che rischio, i medici non dicono niente?”

Sin qui i commenti “benevoli”. Tanti altri, però, non sono dello stesso tenore. “Ma che siete pazzi?! Levategli le tavole da mano e piedi santi!”, oppure “Se ti fai male, te ne do dell’altro! Posa sta tavola”, sono dei perentori inviti alla prudenza. “Bravo Jannik, ci tieni proprio a far lavorare Gramellini!“, scrive un altro utente. “Max Gramellini impazzisci”, scherza una tifosa con riferimento all’ultimo editoriale polemico della celebre firma del Corriere dopo il discusso no a Mattarella. Qualcun altro invece si chiede: “Possibile che i medici che gli avevano imposto riposo assoluto adesso lo vedano mettere a repentaglio la propria incolumità e non dicano niente?”.