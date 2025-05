Sinner batte pure De Martino: semifinale con Paul su Rai 1. Ruud, parolaccia e fair play: "Jannik è perfetto"

Internazionali, diretta in chiaro per entrambe le semifinali: anche Musetti-Alcaraz. Il norvegese stupefatto dal numero 1: "È una m...di livello successivo, scusate il linguaggio".

Più forte di tutto e di tutti. Dello stop di tre mesi per la surreale vicenda Clostebol, di avversari quotati e in forma come Casper Ruud, persino di…Stefano De Martino, campione d’ascolti su Rai 1 col suo programma cult: Affari tuoi. Jannik Sinner di questi tempi è un caterpillar, capace di travolgere chiunque gli si pari davanti. Il numero 1 della classifica ATP è pronto a sfidare Tommy Paul nella semifinale degli Internazionali d’Italia. Lo farà in diretta tv, in chiaro, su Rai 1: a viale Mazzini pensano che possa fare addirittura meglio dello “show dei pacchi”, oltre che dei record.

Internazionali, semifinali: prima Paolini-Errani, poi Musetti-Alcaraz

L’appuntamento è fissato per le 20.30, seconda semifinale di un programma del venerdì che si annuncia ricco. Di più: entusiasmante. Un programma che alle 13.30 prevede il remake dell’ultima finale olimpica di doppio femminile. In campo le due eroine azzurre, Jasmine Paolini e Sara Errani, contro il tandem russo: Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Alle 15.30 la prima semifinale maschile tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, in diretta – oltre che su Sky, come l’incontro precedente – su Rai 1. Per gli appassionati azzurri, dunque, l’opportunità di seguire e fare il tifo per il carrarino, protagonista di un cammino da urlo al Foro Italico.

Sinner re del Foro Italico: la sfida contro Paul al posto di Affari tuoi

E da urlo è pure la progressione inarrestabile di Jannik Sinner. Assolutamente devastante la prestazione del rosso di San Candido contro Casper Ruud, che neanche due settimane fa aveva trionfato a Madrid. Per molti il norvegese avrebbe dovuto essere il principale avversario dell’altoatesino tanto a Roma quanto a Parigi: è riuscito a vincere un solo gioco, perdendo 6-0 6-1 in poco più di un’ora. La “febbre da Sinner”, che da quasi due settimane ha contagiato gli Internazionali, si è estesa anche alla tv: diretta in primetime su Rai 1, subito dopo il telegiornale della sera. Lo show con De Martino per l’occasione.

L’ammirazione di Ruud per Jannik dopo la partita: “Impressionante”

Talmente forte, Sinner, da aver fatto sbroccare – ma in senso buono – persino un campione di fair play come Casper Ruud. “Penso sia stato più divertente che altro”, ha detto il norvegese commentando la partita. “Guardi il ragazzo e dici: ‘Questa è una specie di m…. di livello successivo. Scusate il linguaggio (e giù una risata, ndr), ma non so cos’altro dire. È stato quasi divertente assistere a tutto questo, ha fatto una performance perfetta. Jannik è la cosa più vicina alla perfezione che abbia mai visto. Nei primi quattro game ho fatto un paio di errori non forzati sul dritto, ma tutto il resto che è uscito dalla sua racchetta sembrava andasse a mille. È semplicemente, immensamente impressionante”.