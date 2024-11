Coppa Davis Sinner, rispunta la residenza a Montecarlo. Abodi: “Vorrei che pagasse le tasse in Italia” ed è polemica

La residenza fiscale del numero 1 al mondo torna a essere argomento di discussione anche nel corso delle Final Eight di Davis a Malaga. Il ministro: “Tema che va affrontato senza ipocrisie”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non solo tennis, Jannik Sinner in questo momento è al centro del dibattito nazionale per i risultati che ha conseguito in campo ma anche per tutto quello che gli ruota intorno: le sue parole, la vita privata e ovviamente anche il caso che riguarda la sua residenza a Montecarlo, da tempo oggetto di discussioni.

Abodi e la residenza a Montecarlo

Sulla residenza a Montecarlo di Jannik Sinner torna il ministro dello sport Andrea Abodi che di fatto riaccenda una polemica che non si è mai sopita del tutto. La sua presenza a “Un giorno da pecora” è l’occasione per tornare sul tema e le parole del ministro non fanno piacere ai tifosi del numero 1 al mondo: “Mi piacerebbe che pagasse le sue tasse in Italia. Ma c’è un tema che va affrontato senza ipocrisia, lui sta facendo una cosa perfettamente legale perché è consentito a chi vive dieci mesi l’anno in giro per il mondo pagare le tasse nel paese dove risiede maggiormente. Il punto è poi capire se no, sempre con una norma, creeremo le condizioni per prevedere che paghi qui sullo che paga lì. Semplicemente perché comunque vive dieci mesi all’anno all’etero, il merito sportivo non c’entrerebbe nulla ma sarebbe solo un modo per far tornare i talenti in Italia”.

Sinner: lo sportivo più forte di sempre

Il ministro Abodi però si concentra anche sull’aspetto sportivo rendendo onore ai grandi risultati conquistati da Jannik Sinner nel corso del 2024: “Può diventare lo sportivo italiano più forte di sempre ma soprattutto mi auguro che sia di ispirazione per tutti. Quello che lo rende più forte è l’aspetto psicologico, affronta qualsiasi difficoltà, quando è in campo è concentrato e quando esce dal campo è la migliore delle persone possibili”.

I fan si Sinner contro Abodi

Le parole del ministro Abodi che riaccendono la polemica sulla residenza a Montecarlo non sono andate giù ai tanti tifosi di Jannik Sinner, anche perché tra i tennisti l’altoatesino non è l’unico che ha fatto questa scelta. E in tanti fanno notare che dopo un anno pieno di impegni, di partite e viaggi a cui si è aggiunto anche il caso doping, Sinner ha deciso comunque di mettersi a disposizione per la nazionale di Volandri giocando le finali di Coppa Davis a Malaga, dove ieri è sceso in campo sia per il singolare che per il doppio. Gli attacchi ad Abodi sono tantissimi: “Mi piacerebbe che il ministro dello sport si occupasse di promuovere lo sport in Italia rendendone la pratica accessibile a tutti e con strutture di qualità senza occuparsi di tasse e questioni che non gli competono”, scrive Baba e Ale gl fa da eco: “Mi piacerebbe che il ministro dello sport s occupasse di migliorare la situazione delle infrastrutture sportive italiane anziché fare solo passerelle o piazzate populistiche”.