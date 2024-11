Coppa Davis, la “coppia” Sinner-Berrettini fa impazzire i social: dai fratellini d’Italia agli Avengers: è “meme” mania

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sempre più nei cuori dei tifosi italiani dopo la vittoria nel doppio contro l’Argentina: la coppia che tutti volevano ora fa impazzire i social e diventa protagonista di post e meme

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Se la Sinner-mania che ha imperversato sui social nel corso della stagione non fosse stata abbastanza “esplosiva”, ora a far impazzire i fan italiani è arrivato una combo che rischia di essere micidiale: quella composta dal numero 1 al mondo e da Matteo Berrettini. La loro vittoria nel doppio nel match dei quarti contro l’Argentina in Coppa Davis sta dominando il mondo dei social e lo farà ancora per qualche tempo.

Sinner-Berrettini: il doppio che tutti volevano

Prima di Sinner, c’era Berrettini. Andando a scavare un po’ nella storia recente del tennis italiano è indubbio che a riaccendere la passione per racchette, smash e volèe sia stato il giocatore romano. Il grande exploit di Matteo a Wimbledon nel 2021 ha riacceso una passione che nel pubblico italiano forse era un po’ sopita. Ai risultato però Martello ha saputo aggiungere anche la sua personalità e il suo carattere che lo hanno fatto diventare una figura sportiva di riferimento anche nel mondo dei social. E nell’ultimo anno è arrivata la clamorosa esplosione di Jannik Sinner capace di dominare il tennis mondiale, vincere slam e tornei e prendersi saldamente quella posizione numero 1 in classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia-Argentina: rivivi le emozioni del match

L’anno scorso Berrettini non ha potuto prendere parte alla trasferta di Malaga per la Davis in qualità di giocatore, arrivò in Spagna per stare vicino alla squadra come leader e tifoso ma senza poter scendere in campo. Ma già un anno fa tutti speravano di vederlo fare coppia con Jannik Sinner. Circa 24 ore prima della sfida con l’Argentina, è bastata la voce su un possibile doppio con Jannik Sinner a far esplodere l’ansia dei social.

Da fratellini d’Italia agli Avengers: l’euforia social

Filippo Volandri si è preso un bel rischio. Il capitano azzurro ha deciso di lasciare in panchina un doppio forte e consolidato come quello formato da Bolelli e Vavassori e di puntare su una coppia praticamente inedita come Sinner e Berrettini. E la risposta è stata molto più che convincente. I due tennisti hanno dimostrato di avere una grande alchimia in campo e sono riusciti a conquistare la vittoria contro un doppio rodato in un match contro l’Argentina che si era andato molto complicando.

Sui social l’ansia alla vigilia del match si è trasformata in euforia pura dopo la vittoria. Ogni momento della partita si è trasformato in un’occasione da meme ed è partita anche la caccia al soprannome per i due tennisti azzurri. Si va dai più semplici come “Sinnerettini” e “Berrettiner” fino ad altri decisamente più fantasiosi e i due tennisti azzurri diventano i “fratellini d’Italia” oppure vestono i panni degli “Avengers”. Ma sui social i tifosi azzurri danno sfogo a tutto il loro entusiasmo: “L’Italia è una repubblica fondata sulla volpe e il martello” e per Sinner reduce dal doppio impegno c’è chi pensa anche al terzo: “Dopo singolare e doppio, ora Jannik va a fare anche la finale di X Factor”.