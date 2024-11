Italia-Argentina, Coppa Davis diretta Live: Musetti apre le danze contro Cerundolo

Le partite degli Azzurri in Final-8 di Coppa Davis a Malaga andranno in onda in diretta tv, in chiaro per tutti e anche in streaming su Rai 2 e Rai Play. Ma saranno visibili anche sui canali di Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e NOW Tv. Sul nostro sito, invece, la cronaca testuale dell’evento.