Nadal, il commosso messaggio di Sinner per l’addio di Rafa: “Cosa posso dire se non grazie per tutto”

Dal ritiro di Malaga dove si trova per la Coppa Davis, Jannik Sinner ha salutato e celebrato Rafael Nadal attraverso un emozionante videomessaggio sui propri canali social

Con l’eliminazione della Spagna dalla Coppa Davis per mano dei Paesi Bassi, martedì 19 novembre si è conclusa l’incredibile carriera di Rafael Nadal, che aveva dato il via alla sfida con gli olandesi perdendo il suo ultimo match da professionista contro Botic van de Zandschulp. Una carriera, quella di Rafa, che è stata fonte di ispirazione per tantissimi dei giocatori presenti oggi nel circuito, compresi gli italiani, che hanno onorato il maiorchino con dediche e messaggi.

Tra gli azzurri che hanno salutato il 22 volte campione slam non poteva ovviamente mancare il n°1 al mondo Jannik Sinner, che attraverso una storia sul proprio profilo Instagram ha voluto ringraziare pubblicamente Nadal e augurargli il meglio per la sua seconda vita.

L’addio al tennis di Rafa

Dopo 1080 vittorie su 1328 partite disputate, 14 titoli al Rolanda Garros, 22 totali nei tornei dello slam, cinque Coppe Davis, due ori olimpici, 92 titoli totali in singolare e tanti altri record, martedì 19 novembre la carriera di un Rafael Nadal falcidiato dagli infortuni è volta al termine con la sconfitta della Spagna contro i Paesi Bassi in occasione dei quarti di finale di Coppa Davis, sfida iniziata proprio con quello che è stato l’ultimo match di Rafa, uscito sconfitto contro Botic van de Zandschulp.

Il messaggio di Sinner

Tanti i messaggi e le dediche di ex tennisti, come quello del suo storico rivale Roger Federer, e di giocatori in attività, come quello di Jannik Sinner, che da Malaga dove si trova per la Coppa Davis, ha condiviso una storia Instagram nella quale si mostra con indosso una maglia celebrativa di Nadal e con cui ha voluto salutare e omaggiare quel grande campione ed esempio che è stato il maiorchino:

“Rafa, cosa non posso dire, semplicemente grazie infinte per tutto ciò che hai fatto e tutto ciò che ci hai trasmesso, come giocatore ma soprattutto come persona. Una carriera incredibile, volevo solo fare le mie più sentite congratulazioni a te, al tuo team e alla tua famiglia e ti auguro nient’altro che il meglio per il nuovo capitolo della tua vita. Ciao ciao”.

I confronti diretti con Nadal che hanno fatto crescere Sinner

Nadal rimarrà tra l’altro tra i pochi tennisti a non aver mai perso una sfida contro Sinner. Il maiorchino ha infatti vinto tutti i tre precedenti – l’ultimo dei quali risale però al 2021 -, due al Roland Garros e uno agli Internazionali d’Italia, e proprio le sfide contro Rafa furono tra le prime, se non proprio le prime, a far capire a Jannik quanto ancora fosse distante dai migliori e quanta strada gli mancasse per colmare il gap. Senza dubbio nel Sinner che oggi guarda tutti dall’alto in basso nel ranking un po’ di Rafa c’è.