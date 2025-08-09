Sinner, il calendario dopo gli US Open: due settimane con Laila Hasanovic, poi in campo a Pechino

Ufficializzata la presenza di Jannik nell'ATP 500 della capitale cinese, dove lo scorso anno fu sconfitto in finale da Alcaraz: ma prima, un po' di tempo libero da sfruttare.

Si va delineando l’agenda di Jannik Sinner per l’ultimo segmento della stagione. Il numero 1 della classifica ATP ha in qualche modo fissato l’iter dopo i due cruciali appuntamenti statunitensi di agosto e settembre, il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open, quarto Slam dell’anno. In entrambi i casi dovrà difendere i titoli e i punti in classifica ottenuti nel 2024, quando vinse nell’Ohio superando in finale Frances Tiafoe e a Flushing Meadows piegando Taylor Fritz. E dopo, quali impegni attendono Jannik? Uno è diventato ufficiale: la partecipazione, per il terzo anno di fila, all’ATP 500 di Pechino.

Ufficiale: Sinner a Pechino per il terzo anno di fila

Non che ci fossero particolari dubbi sulla presenza di Jannik al torneo in programma nella capitale cinese dal 25 settembre all’1 ottobre. Sinner, in ogni caso, ha chiarito che sarà a Pechino (e non a Tokyo, torneo che si disputa in contemporanea), dove l’anno scorso è stato sconfitto in finale, manco a dirlo, da Carlos Alcaraz. Celebre soprattutto la scena del viaggio in volo dei due in direzione Shanghai. “Ciao a tutti da Jannik Sinner, sono veramente felice di tornare ancora a Pechino per il terzo anno di fila, sono molto contento per questo”, le parole del rosso di San Candido in un video diffuso dagli organizzatori. “Ci vedremo lì e sarà senz’altro un gran torneo di nuovo. Ciao ciao (le uniche due in italiano e non in inglese, ndr)”.

I tornei che attendono Jannik fino alla fine del 2025

Pechino, dunque. E in rapida successione, ovviamente, Shanghai, altro Masters 1000 di grande prestigio e tradizione, dove per Sinner ci saranno da difendere i mille punti del trionfo dell’anno precedente: finale in programma domenica 12 ottobre. Quindi l’altra partecipazione già annunciata al Six Kings Slam, la ben remunerata baracconata nella capitale saudita (15-18 ottobre) e, presumibilmente, Bercy, ultimo 1000 dell’anno. Poi le ATP Finals di Torino a novembre, da campione in carica. In bilico (ma sembra più no che sì) la presenza di Sinner alle Finali di Coppa Davis, in calendario dal 18 al 23 novembre a Bologna.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic insieme a settembre

Considerato che gli US Open si chiudono il 7 settembre e che il torneo di Pechino comincerà il 25, Jannik avrà dunque a disposizione un paio di settimane abbondanti per rifiatare, scaricare la tensione dopo l’ultimo Slam stagionale e quindi preparare il gran finale di stagione. Due settimane da sfruttare, magari, per approfondire la conoscenza di Laila Hasanovic, l’amica speciale che il campione altoatesino ha iniziato a frequentare da qualche mese. Il primo incontro documentato a maggio a Copenaghen, subito dopo gli Internazionali d’Italia. Poi le apparizioni di lei a Parigi e a Londra e la luna di miele in Sardegna. A settembre potrebbero avere altro tempo per stare un po’ insieme.