Sinner e Alcaraz in volo insieme da Pechino a Shanghai: la story di Vagnozzi spegne le polemiche

Jannik e Carlos spiccano il volo e non solo in senso figurato: hanno viaggiato insieme dalla capitale alla sede del Masters 1000, come dimostra lo scatto pubblicato su Instagram.

Insieme stanno spiccando il volo verso un presente e soprattutto un futuro più che luminoso. I prossimi dominatori della scena tennistica chissà per quanto tempo. E non è un modo di dire, visto che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno letteralmente volato insieme. Da Pechino a Shanghai, sullo stesso jet. Compagni di viaggio, dopo aver dato fina a una delle finali più entusiasmanti, combattute, incerte e spettacolari del 2024. Sì, sono rivali per la classifica ATP: ma Jannik e Carlitos rimangono fondamentalmente due amici.

Vagnozzi, la foto nell’aereo con Sinner e Alcaraz

È stato Simone Vagnozzi, il coach di Sinner, a pubblicare la foto scattata all’interno dell’aereo, taggando tutti i protagonisti. In primo piano Jannik Sinner e i nuovi membri dello staff, Marco Panichi e Ulises Badio. Sullo sfondo Carlos Alcaraz e il suo entourage, con lo spagnolo che si mostra sorridente e in posa col segno della v, la vittoria. Insomma, sembrano proprio due amici in gita. Jannik e Carlos, in viaggio da una metropoli all’altra della Cina.

Fonte: Simone Vagnozzi Instagram

Jannik e Carlos, il fair play degli amici ritrovati

Uno scatto che dimostra come tra i due sia sbocciato nuovamente il feeling. Il rosso di San Candido c’era rimasto un po’ male per certe frasi di Alcaraz all’indomani della sentenza dell’Itia che l’aveva scagionato al termine del caso Clostebol, il murciano a sua volta s’era un po’ risentito per le precisazioni di Jannik sul calendario e sulla possibilità di scegliere quali tornei giocare. Tutto risolto. Si sono rivisti in palestra e hanno ripreso a scherzare come se nulla fosse accaduto. Poi si sono battuti da leoni, ma con fair play, in finale.

Le scaramucce sui social tra i rispettivi tifosi

Ecco, la finale di Pechino ha riacceso un po’ di polemiche tra le opposte fazioni, i tifosi di Alcaraz e quelli di Sinner. Ma solo tra una minima parte di entrambe e soprattutto sui social. Qualche battuta acida o amara, dall’una e dall’altra parte, nulla a che vedere con le rivalità di stampo calcistico. Ebbene, lo scatto di Vagnozzi è servito a spegnere anche i timidi focolai di polemiche e scaramucce varie. Impossibile litigare di fronte all’armonia e alla serenità che traspare da quella foto, da quella storia Instagram.

Sinner-Alcaraz, la rivincita a Shanghai o a Riad?

Sinner e Alcaraz potrebbero incontrarsi di nuovo in un’altra finale, proprio a Shanghai. Anche nel Masters 1000 della capitale finanziaria cinese i due sono alle estremità del tabellone: se rispetteranno il pronostico, si ritroveranno ancora da avversari. E poi, chissà: c’è il Six Kings Slam ad attenderli, dopo il torneo. Magari i due amici, Jannik e Carlos, voleranno insieme anche dalla Cina all’Arabia. Alla faccia delle polemiche e degli scontri social tra i loro “ultras”.