Tiene banco il caso sollevato della WADA sulla possibile squalifica di Jannik. L’Agenzia Mondiale antidoping, infatti, nei giorni scorsi ha presentato il ricorso al Tas di Losanna. Sulla vicenda si è espresso l’ex tennista statunitense Andy Roddick il quale ha evidenziato che l’azzurro potrebbe venire inibito per sei mesi. “Sinner non ha ricevuto nessun trattamento speciale. Ci sono 48 ore dopo la notifica del risultato positivo a un test, in cui un atleta ha la possibilità di presentare una propria versione degli eventi. La mia è solo una speculazione ma credo che nonostante la richiesta minima di un anno alla fine si finirà con una sanzione di 6 mesi, che è in linea con un caso del genere ma sarebbe comunque una contraddizione rispetto alle regole delle 48 ore. A questo punto però sarei sorpreso se non ci fosse nessuna sospensione”.