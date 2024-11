Coppa Davis, il direttore Lopez esalta Sinner e fa una previsione su quanti slam vincerà. Poi l’amara verità su Nadal

Il direttore della Coppa Davis Feliciano Lopez ha parlato di Sinner e dei suoi incredibili progressi, azzardando una previsione sugli slam che vincerà, per poi passare al ritiro, un po' forzato, di Nadal

Intervistato dal Corriere dello Sport, il direttore della Coppa Davis Feliciano Lopez, ex n°12 ATP, detentore del record di partecipazioni consecutive ai tornei dello slam (79) e vincitore di 7 titoli in singolare e ben cinque insalatiere con la Spagna, ha parlato di Jannik Sinner, rivelando di essere rimasto impressionato dal livello di tennis da lui raggiunto e azzardando un’ipotesi su quanti slam potrà conquistare in carriera.

L’ex tennista ritiratosi la passata stagione ha anche parlato dell’addio al tennis di Rafael Nadal, suo amico, collega, compagno di doppio e di squadra in Davis, e del cambio di format del torneo a squadre maschile da lui diretto che avverrà a partire dall’edizione 2025

Feliciano Lopez: “Sinner impressionante, non ha alti e bassi”

Tra i protagonisti più attesi di queste Finals di Coppa Davis c’è sicuramente Jannik Sinner, dominatore assoluto della stagione che sta per volgere al termine e che proprio un anno fa a Malaga trainò l’Italia al successo dopo 47 anni di astinenza.

A proposito del n°1 del mondo Feliciano Lopez si è detto impressionato: “Quest’anno è stato protagonista di una stagione fuori da ogni logica vincendo un numero di partite senza senso. Non si può mettere in dubbio che meriti di essere numero 1 del mondo. L’aspetto più impressionante del suo tennis è la sua capacità di tenere alta l’asticella dell’intensità. È l’unico a non avere alti e bassi. Se penso al fatto che due anni fa era un giocatore diverso e oggi vuole ancora migliorare, mi chiedo come potrebbe giocare. se continuasse così”

Feliciano Lopez: “Ecco quanti slam vincerà Sinner”

Al direttore della Coppa Davis è stato chiesto anche un pronostico su quanti titoli slam potrà conquistare Sinner nel corso della sua carriera: “Difficile prevederlo, me lo chiedono spesso e volente anche per Alcaraz. Sicuramente andrà in doppia cifra, diciamo 14”. Insomma, un buon numero, che gli permetterebbe di pareggiare quelli vinti da un’icona come Pete Sampras come quarto uomo con più Major in singolare.

Feliciano Lopez sul cambio format della Coppa Davis

Dal 2025 la Coppa Davis tornerà almeno parzialmente al passato, con la scomparsa della sede unica e della fase a gironi che si disputa a settembre, la quale verrà sostituita da due fasi a eliminazione diretta che si giocheranno in casa di una delle due sfidanti, la prima a febbraio, la seconda invece sempre a settembre:

“Il tempo ha dimostrato che la rivoluzione fatta da Kosmos nel 2019 non è stata la migliore. Per questo abbiamo deciso di tornare alla formula tradizionale per i primi due turni di febbraio e settembre. Rimarrà invece la Final Eight, perché riunire le migliori otto squadre del mondo a mio parere funziona”.

Feliciano Lopez: “Ritiro di Nadal? Scelta forzata”

Lopez ha anche parlato del ritiro dal tennis di Rafael Nadal, suo amico e compagno in doppio – i due persero nel 2005 la finale di Barcellona – e di Coppa Davis, da loro conquistata in cinque occasioni: “Rafa è un ragazzo speciale. Purtroppo la scelta del ritiro è stata in parte forzata. Quest’anno avrebbe voluto disputare interamente la stagione, male cose non sono andate come si augurava. Al termine dell’Olimpiade si è preso del tempo per pensare e ha scelto la Davis come il palcoscenico perfetto per dire addio al tennis giocato”.