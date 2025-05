Paolini-Gauff finale diretta live Internazionali d'Italia: comincia il match al Foro Italico

Mai due vittorie a Roma per Jasmine Paolini che quest’anno ha letteralmente cambiato marcia e ha avuto un calendario anche molto complicati. Secondo turno contro la neozelandese Sun battute in due set (6-4, 6-3). Poi la sfida a Ons Jabeur (6-4, 6-3). Altro match difficilissimo quello contro la lettone Ostapenko (7-5, 6-2). Rimonta epica contro la russa Shnaider in una partita che sembrava persa più volte e poi la vittoria in semifinale contro la statunitense Stearns.