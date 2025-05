Sinner numero 1 anche dopo il Roland Garros grazie alla finale di Roma: Jannik ha già superato Djokovic

Si allunga la permanenza del fuoriclasse azzurro in vetta al ranking: l'ottimo cammino agli Internazionali ha blindato il primato dagli assalti di Alcaraz fin quasi a Wimbledon.

Un primo obiettivo, molto importante, è già in cassaforte a prescindere dall’esito dell’attesissima finale contro Carlos Alcaraz, in programma domenica alle 17 sul Centrale del Foro Italico: Jannik Sinner, grazie all’ottimo cammino agli Internazionali di Roma, ha blindato la posizione numero 1 della classifica almeno fino alla fine del Roland Garros. Nessuno potrà superarlo al termine dello Slam parigino, anche in caso di (improbabile) flop. Ed è quasi certo che Jannik possa rimanere in vetta anche al termine dello Slam in programma appena un mesetto più tardi: Wimbledon.

Classifica ATP: la situazione tra Sinner e Alcaraz

La prima finale romana della sua ancor giovanissima carriera ha infatti regalato a Sinner un buon bottino di punti, anche e soprattutto se si considera che l’anno scorso l’altoatesino fu costretto al forfait da un infortunio. Per il momento Jannik è a quota 10380, che potrebbero diventare 10730 in caso di successo su Alcaraz. Nessuno può raggiungerlo nel prossimo mese, compreso lo stesso Alcaraz che è a quota 8500 e che dunque può arrivare al massimo a 8850. Un margine di sicurezza per Sinner sullo spagnolo utile a Roma, ma anche a Parigi.

L’inseguimento di Carlitos e il margine di Jannik

L’anno scorso, infatti, a trionfare al Roland Garros è stato proprio Alcaraz, che dunque dovrà “difendere” i 2000 punti conquistati nel 2024. Non potrà migliorare la sua classifica (8850 in caso di vittoria a Roma su Sinner, 8500 in caso di sconfitta) mentre all’italiano saranno scartati gli 800 punti conquistati l’anno prima grazie al raggiungimento della semifinale, dove si arrese proprio a Carlitos. Al massimo, insomma, Sinner potrebbe scendere a 9580 punti: e resterebbe comunque davanti all’iberico (e a chiunque altro).

Sinner, superato Djokovic in un ranking speciale

Fino a giugno inoltrato, insomma, Sinner rimarrà numero 1. E il 16 del mese prossimo avrà superato Novak Djokovic per numero di settimane di permanenza in vetta al primo regno: 54, contro le 53 del serbo che complessivamente, però, è rimasto sul trono per 428 settimane. Nella speciale classifica all time dei “neo numeri 1” Sinner salirà insomma al quarto posto, alle spalle di Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160) e Lleyton Hewitt (75). E potrà continuare a inseguire altri record importanti e prestigiosi.