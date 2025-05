Sinner contro Alcaraz, Agassi anticipa la finale: vota Carlos e avverte Jannik in vista di Roland Garros e Wimbledon

L'ex leggenda del tennis anticipa la finale che domenica vedrà i due grandi contendersi gli Internazionali d'Italia e dice la sua sulla possibile carriera di entrambe

Conquistata, con qualche patema in più del previsto, la finale degli Internazionali BNL d’Italia a Roma, Jannik Sinner si appresta a contendere il titolo di casa al grande rivale di sempre, Carlos Alcaraz. Appuntamento domenica pomeriggio alle 17 circa, per un confronto che vedrà il numero uno al mondo cercare il riscatto dopo tre ko consecutivi contro lo spagnolo. Sulla rivalità si è espressa in queste ore anche la leggenda del tennis, Andre Agassi, che ha svelato perché Carlos potrebbe avere una carriera migliore di quella di Jannik.

Sinner in cerca di riscatto

Dopo aver battuto Tommy Paul in rimonta in semifinale conquistando la prima finale agli Internazionali della sua carriera, Jannik Sinner si appresta a sfidare per l’undicesima volta in carriera Carlos Alcaraz, che ha vinto la sua semifinale battendo un lanciatissimo Lorenzo Musetti. Il bilancio è in favore dello spagnolo, avanti 6-4 e vittorioso in tutti e tre gli incontri più recenti. L’ultima volta, agli ATP 500 di Pechino, sempre in finale, quando si impose in tre set (6-7, 6-7, 7-6).

Agassi vota Alcaraz

Nonostante i numeri, però, la rivalità monopolizza inevitabilmente l’attenzione. Sul duello a distanza (ravvicinata) tra i due finalisti di Roma ha voluto dire la sua anche Andre Agassi. Intervenuto a Tennis Channel, l’ex Kid of Las Vegas fatica a dare una risposta definitiva: “È forse la domanda del momento, visto quello che stanno facendo e quello che rappresentano per il tennis e per il mondo dello sport. Difficile, però, dire chi possa avere una carriera migliore”.

Un appiglio per provare a dare una risposta, Agassi, però sembra averlo: “Se devo dire, per me la chiave è che Alcaraz è al di sopra di qualsiasi condizione scivolosa che potrebbe presentarsi davanti a lui. Credo che la sua possibilità di fare meglio di Sinner sia lì. Sull’erba e sulla terra è incredibile come riesca ad arrivare su ogni palla. Il segreto immagino sia nelle sue gambe. È da quelle che prende tutta quella forza”.

La forza di Sinner e l’avvertimento di Agassi

C’è, però, un però per Agassi che nell’esprimersi su Sinner spiega: “Quando gioca sul cemento dà la sensazione di saper gestire ogni palla. In campo l’azione aumenta, ma Sinner sa come ‘cavalcare’ la palla, arrivando a superare anche l’effetto che è in grado di imprimergli Alcaraz. Jannik mette sempre la massima intenzione ed energia nel colpire la palla, specie sul cemento, e quando lo fa è difficile da fermare”.

Poi, la chiusura sui prossimi appuntamenti e l’avvertimento a Sinner in vista del Roland Garros e di Wimbledon: “Sono curioso di vedere Jannik a Parigi e a Londra dove solitamente fattori come il ritorno e il movimento in campo si riducono, andando a essere determinanti. Vedremo se questo influenzerà il suo tennis”. Prima, però, c’è da scrivere la storia…