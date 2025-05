Classifica ATP, Sinner può allungare al numero 1: Zverev scende, Alcaraz ne approfitterà? Musetti consolida la top-10

Sinner torna in campo dopo 104 giorni e può subito allungare in vetta sfruttando i punti che dovrà difendere Zverev, il quale rischia di essere sorpassato da Alcaraz

La lunga attesa per rivedere su un campo da gioco Jannik Sinner è finalmente terminata, con il n°1 che agli Internazionali d’Italia può finalmente tornare ad allungare in vetta. Alle sue spalle Alexander Zverev rischia il crollo in classifica, con Carlos Alcaraz che può sfruttarlo per risalire al n°2 ATP, mentre Lorenzo Musetti consolida la propria presenza in top-10.

Sinner può tornare finalmente ad allungare in vetta

Dopo 104 giorni lontano dai campi, Jannik Sinner – arrivato nel frattempo a 49 settimane consecutive al n°1 ATP – ha fatto il suo rientro nel circuito agli Internazionali d’Italia battendo Mariano Navone in due set all’esordio e trasmettendo buone sensazioni che hanno scacciato un po’ i dubbi che lo accompagnavano al ritorno alle competizioni.

Tutto ciò fa ben sperare per il prosieguo del torneo di Sinner, che a Roma – dove non difende punti visto il forfait per infortunio della passata stagione – ha finalmente la chance di tornare ad allungare in vetta sugli inseguitori, soprattutto sul campione in carica Alexander Zverev.

Zverev può solo perdere punti, Alcaraz ne approfitterà?

Avendo vinto l’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia Zverev infatti non potrà aumentare il proprio bottino in classifica a Roma, dove anzi dovrà cercare di difendere i 1000 punti del titolo per evitare di perdere troppo distacco da Sinner e Carlos Alcaraz.

Come Jannik anche Carlos non ha punti da difendere a Roma avendo anch’egli saltato l’edizione 2024 per infortunio, il che potrebbe consentire ad Alcaraz di scavalcare in classifica il tedesco, già virtualmente alle spalle del marciano nel ranking live. Approdando in semifinale, dove i due potrebbero affrontarsi, Carlitos sarebbe sicuro di salire al n°2 del ranking indipendentemente dai risultati di Zverev, che nemmeno con il titolo riuscirebbe a mantenersi alle spalle di Sinner.

Musetti consolida la top-10

I progressi fatti da Lorenzo Musetti nell’ultimo sono sotto gli occhi di tutti e confermati dall’entrata di settimana scorsa tra i primi dieci giocatori del ranking per la prima volta in carriera. Un risultato storico, ma che sembra essere solamente l’inizio per il nuovo Muso, apparso ormai sempre più convinto delle proprie capacità e possibilità.

Non a caso anche agli Internazionali d’Italia per ora Musetti è tra i giocatori che più hanno convinto fino agli ottavi di finale. Risultato che tra l’altro offre grandi possibilità al carrarino di mantenersi in top-10, soprattutto vista l’eliminazione di Holger Rune. Lorenzo al momento si trova al 9° posto e l’unico giocatore che sembrerebbe in grado di scavalcarlo è Daniil Medvedev 11°. Per il resto gli unici altri giocatori che potrebbero superarlo facendolo scivolare al posto attualmente occupato dal russo sono Tommy Paul e Arthur Fils, i quali però dovrebbero vincere gli Internazionali d’Italia, ipotesi al momento difficile da pronosticare.