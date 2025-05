Zverev troppo dominante, il pubblico gli da le spalle per seguire Moutet-Rune: e Sascha snobba Roma per Parigi

Match senza storia quello tra Zverev e Gaubas, con i tifosi che preferiscono voltarsi per assistere a quello tra Moutet e Rune. Nel frattempo il tedesco pensa già al Roland Garros

Alexander Zverev procede spedito verso il terzo turno degli Internazionali d’Italia lasciando solamente quattro game a Vilius Gaubas. Forse un po’ troppo velocemente per il pubblico di Roma presente al Campo Centrale, che ha dato le spalle al match tra il tedesco e il lituano per assistere a quello ben più avvincente e combattuto tra Corentin Moutet e Holger Rune.

Zverev batte Gaubas

Continua il netto percorso di Alexander Zverev, che dopo aver eliminato Camilo Ugo Carabelli all’esordio con il risultato di 6-2 6-1 si è sbarazzato di Vilius Gaubas concedendogli solamente quattro game, tra l’altro tutti in un primo set contraddistinto da ben 5 tra break e contro break. Nel secondo parziale il tedesco ha alzato il rendimento al servizio e in generale il proprio livello, non lasciando scampo al lituano, sconfitto per 6-4 6-0.

Zverev vola dunque al terzo turno degli Internazionali d’Italia dove affronterà Arthur Fils, vincente contro Stefanos Tsitsipas, con cui è stato protagonista di uno screzio a fine partita. Sfida tutt’altro che banale considerando che il francese si è aggiudicato due dei cinque precedenti contro il tedesco, compreso l’ultimo al Masters 1000 di Miami e l’ultimo sulla terra rossa in finale all’ATP 500 di Amburgo del 2024.

Troppo dominante Zverev, il pubblico si volta per guardare Moutet-Rune

Il secondo set completamente a senso unico in favore di Zverev non deve essere però stato troppo apprezzato dagli spettatori presenti sugli spalti del Campo Centrale, i quali si aspettavano più “partita”. Forse proprio per questo motivo tanti tifosi sono saliti sulle ultime gradinate dello stadio dando le spalle al match tra il tedesco e Gaubas per osservare dall’alto l’avvincentissima partita tra Corentin Moutet e Holger Rune, una vera e propria maratona tennistica – da alcuni considerata già la partita del torneo di Roma – durata quasi quattro ore e conclusasi con il risultato di 7-5 5-7 7-6 in favore del giocatore transalpino.

Zverev: “Il Roland Garros il mio vero obiettivo”

Nella conferenza stampa post partita Zverev ha poi parlato dei suoi obiettivi e delle sue ambizioni, spostando l’attenzione da Roma a Parigi, quasi come se gli Internazionali d’Italia fossero un torneo preparatorio in vista del Roland Garros: “Il Roland Garros è il mio obiettivo stagionale. L’ho detto l’anno scorso, gli Slam sono il mio target. Sono arrivato in finale in Australia, è stato deludente per me perdere nel modo in cui ho perso con Sinner ma fortunatamente abbiamo quattro chance all’anno di vincere un grande slam. Il Roland Garros è l’obiettivo principale sempre, credo che sia il torneo dove posso giocare meglio e spero di poter mostrare le mie qualità”.

D’altronde non è difficile nemmeno capire il motivo di queste affermazioni di Zverev, il quale dopo aver conquistato la bellezza di 7 Masters 1000, 2 ATP Finals e una medaglia d’oro alle Olimpiadi per un totale di 24 titoli in carriera finora vuole sbloccarsi anche a livello slam, dove finora vanta tre sconfitte in finale e zero successi. E quale miglior posto se non il Roland Garros, Major nel quale il tedesco ha sempre espresso il suo miglior tennis.