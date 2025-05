Internazionali, De Minaur: la risposta dopo gli insulti del pubblico, problema tifo a Roma. Fils-Tsitsipas, storie tese a rete

L’australiano ha chiuso la vicenda che lo ha visto incolpevole protagonista dopo il match con Nardi con selfie e autografi. Fils batte Tsitsipas e tra i due nasce una discussione a rete

Gli insulti di alcuni tifosi nei confronti di Alex De Minaur sono stati una delle notizie della giornata di ieri agli Internazionali. Ma l’australiano si dimostra campione di fair play e mette a tacere le polemiche.

La risposta di De Minaur

Alex De Minaur è conosciuto con il soprannome di “Demone” tra gli appassionati di tennis. Ma il tennista australiano è tutt’altro che un demonio per quanto riguarda il suo carattere in campo e fuori. Anzi, l’australiano si è spesso dimostrato come uno dei giocatori più corretti del circuito. E proprio per questo l’episodio di ieri sera ha creato grande stupore. “Devono avergli detto qualcosa di brutto”, ha detto in telecronaca Caruso, a voler rimarcare che una reazione di quel tipo di Alex è senza dubbio insolita.

Ma una volta che il match è finito, De Minaur che ha concesso ai suoi hater solo uno sguardo piuttosto furente, è tornato a essere quello di sempre. Il tennista australiano ha risposto agli insulti da campione e dopo la partita vinta contro un ottimo Luca Nardi si è concesso a selfie e autografi con tantissimi tifosi al Foro Italico.

Il tifo del Foro e il caso Djokovic

Lo scorso anno il caso più eclatante legato al tifo del Foro Italico è stato quello che ha visto come “vittima” Novak Djokovic. Alla fine del suo match contro Moutet, infatti, il serbo è stato colpito alla testa da una borraccia metallica. Episodio però completamente involontario che si è creato quando uno spettatore ha cercato di stringere la mano al campione serbo all’uscita dal campo, e la borraccia è scappata via dallo zaino aperto.

Qualche episodio di “calore” a volte un po’ sopra le righe si è creato anche in questa edizione ma come spesso succede si tratta di un tifo legato più al mondo delle scommesse che alla simpatia/antipatia di un giocatore. Quello delle scommesse è un fenomeno che in tanti continuano a denunciare con situazioni spiacevoli che si creano soprattutto nei tornei minori come successo quest’anno a Napoli.

Storie tese tra Tsitsipas e Fils

Gli Internazionali di Roma perdono un altro protagonista con l’eliminazione di Stefanos Tsitsipas. Il greco dopo aver vinto il primo set, ha perso i due successivi contro il francese Arthur Fils. E a fine gara ha avuto qualcosa da ridire nei confronti del suo giovane avversario. A scatenare un po’ di attrito tra i due un colpo proprio del greco che in uno scambio, ha tirato una pallina che per poco non ha centrato n testa il suo avversario. A fine partita però è stato Stefanos a dare vita a una discussione al momento dei saluti di rito, al greco forse non è piaciuto l’atteggiamento di Fils che come in tante altre circostanze non disdegna qualche momento di sfida e di confronto durante i suoi match.

