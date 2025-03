Jacopo Berrettini disturbato dagli spettatori perde match e staffe: nuove ombre scommesse sul Challenger di Napoli

Il fratello di Matteo è stato la sfortunata vittima di un brutto episodio dietro al quale sembrerebbe nascondersi la solita piaga delle scommesse in occasione delle qualificazioni per il Challenger di Napoli

Un anno dopo quanto capitato a Raul Brancaccio, il Challenger di Napoli torna purtroppo al centro dell’attenzione mediatica per un brutto episodio, dietro al quale sembrerebbe nascondersi lo spettro delle scommesse. A farne le spese questa volta è stato Jacopo Berrettini, fratello minore del più celebre Matteo, disturbato – fino a fargli perdere le staffe – da alcuni spettatori nel corso del tie-break decisivo del terzo set contro il connazionale Giovanni Fonio.

La partita

Dopo aver battuto rispettivamente Gianluca Mager e Max Houkes, Jacopo Berrettini e Giovanni Fonio si sono affrontati nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni per accedere al tabellone principale del Challenger 125 di Napoli. Un match molto combattuto quello tra i due azzurri, con Fonio che si è aggiudicato il primo set per 6-3 recuperando in due occasioni un break di svantaggio e Berrettini che invece ha conquistato nettamente il secondo per 6-1, mandando il match al terzo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Terzo set che dopo una serie iniziale di break e contro-break sembrava poter premiare il fratello di Matteo, il quale però non è riuscito a chiudere il match quando è andato a servire per l’incontro, allungando di fatto la partita al tie-break della discordia.

L’episodio incriminato: Berrettini viene disturbato e perde le staffe

Giunti al tie-break l’inerzia del match sembra essere dalla parte di Berrettini, che si porta in vantaggio grazie a un mini break conquistato nel quinto punto. Sul risultato di 5-3 in suo favore però Jacopo viene platealmente disturbato da un urlo proveniente dagli spalti al momento di chiudere il punto con un comodo dritto che l’avrebbe portato a servire per il set.

Un episodio che ha scatenato la rabbia di Berrettini, il quale ha protestato – senza però ottenere l’allontanamento del tifoso o la possibilità di rigiocare il punto – contro il giudice di sedie, perdendo la calma e poi la partita a causa di un altro errore di dritto e in seguito le staffe, distruggendo la propria racchetta per sfogare tutta la propria frustrazione e il proprio disappunto, mentre gli spettatori hanno iniziato a esultare in maniera molto accesa per il successo di Fonio, o – più probabilmente – per la schedina “indovinata”.

Cos’era successo nel 2024

Sì, perché dietro il gesto dello spettatore sembrerebbe celarsi l’ombra delle scommesse, una vera e propria piaga nel mondo del tennis, con tantissimi giocatori che hanno condiviso sui propri social gli insulti e soprattutto le minacce ricevute da alcuni scommettitori dopo alcuni match persi. Inoltre l’episodio capitato a Berrettini ricorda molto da vicino quello di cui fu protagonista sempre al Challenger di Napoli Raul Brancaccio nel 2024, quando nonostante giocasse in casa, si ritrovò tutto il tifo contro – con alcuni che addirittura lo insultavano a ogni punto conquistato – nel match poi perso contro il francese Pierre-Hugues Herbert.