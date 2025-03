Indian Wells, l’impresa di Arnaldi: eliminato Rublev. Paolini rischia grosso ma si salva. Noskova, minacce di morte sui social

La giornata di match a Indian Wells: Arnaldi firma l’impresa battendo Rublev, Paolini rischia grosso contro la numero 157 del ranking. Bravissima Bronzetti che supera la polacca Frech

Inizio di giornata positiva per l’Italia a Indian Wells con Matteo Arnaldi che firma una vera e propria impresa battendo il russo Rublev. Avanzano Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti che superano Jovic e Frech. Preoccupa il caso Noskova che riceve minacce sui social.

Arnaldi sorprende di nuovo Rublev

Grande impresa di Matteo Arnaldi che dopo un inizio di stagione piuttosto complicato riesce a conquistare un successo molto importante nel deserto della California. Il ligure infatti batte in due set la testa di serie numero 7 del torneo, Andrey Rublev con il punteggio di 6-4, 7-5 in un match in cui ha espresso un ottimo livello di gioco, e ha eliminato molti errori gratuiti di cui spesso soffre. Per l’azzurro si tratta della seconda vittoria contro Rublev, dopo il successo conquistato nell’ultima edizione del Roland Garros.

Paolini, che rischio: si salva contro Jovic

Match da montagne russe per Jasmine Paolini che si trova di fronte la 17enne wild card americana Iva Jovic. L’azzurra parte bene, dando la sensazione di poter controllare il set ma le cose si complicano subito con la toscana che deve ricorrere al tiebreak per vincere il parziale. Il secondo comincia in discesa con Jasmine che riesce a firmare il break in apertura ma da quel momento la luce si spegne completamente con la giovanissima americana che vince 6 game di fila chiudendo con un 6-1 che esalta il pubblico.

E nel terzo le cose non vanno meglio, Jasmine va avanti di un break ma cede immediatamente il servizio e nei due giochi successivi continua il balletto con l’azzurra che lascia per strada una serie clamorosa di occasioni per mettere le mani sulla partita. Ma alla fine la riesce a spuntare di caparbietà e di esperienza con il punteggio di 6-3.

Lucia Bronzetti avanza ancora

Continua il momento positivo di Lucia Bronzetti. L’azzurra nel primo turno ha eliminato l’ucraina Kalinina in due set, nel secondo si trova di fronte la testa di serie numero 30 con la polacca Magdalena Frech. La 26enne di Rimini firma un’altra prestazione di altissimo livello, domina nel primo set, si complica un po’ la vita nel secondo ma alla fine conquista il passaggio ai sedicesimi di finale con il punteggio di 6-3, 7-5. E ora con molta probabilità ci sarà la sfida con la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka.

Linda Noskova: le minacce sui social

Intanto nel mondo della WTA continuano le polemiche anche lontano dal campo di gioco. Il tema della sicurezza delle atlete è uno dei più discussi nell’ultimo periodo dopo quanto accaduto a Emma Raducanu, seguita e spaventata da uno stalker. Situazione diversa ma comunque preoccupante quella denunciata dalla ceca Linda Noskova. La 31esima testa di serie del tabellone femminile a Indian Wells è uscita nei 32esimi di finale cedendo alla neozelandese Lulu Sun e sui social ha mostrato le foto di un messaggio di minacce di morte che le è arrivato dopo il match.