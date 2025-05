Internazionali, Musetti: la versione 2.0 di Lorenzo fa paura e ora c’è Medvedev. La Rai gli preferisce Alcaraz, che polemiche

Il toscana conquista la vittoria in due set contro lo statunitense e al prossimo turno se la vedrà con il ru8sso che a Roma sembra ritrovato. La Rai sceglie di trasmettere il match dello spagnolo invece delle toscano

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La nuova versione di Lorenzo Musetti fa paura. Dopo Montecarlo e Madrid, il toscano dimostra di aver fatto un netto cambio di passo. Contro l’ostico Nakashima, il toscano mette in campo una prestazione spettacolare e avanza gli ottavi vincendo in due set. Nel prossimo turno la sfida a Daniil Medvedev.

Musetti non lascia scampo

Un primo set condotto con grande intelligenza da Lorenzo Musetti, Nakashima è un cliente molto scomodo con un diritto in grado di aprirsi il campo e soprattutto costante al servizio. Ci sono poche opzioni per piazzare il break ma alla prima occasione buona l’azzurro trova il modo per rubare il servizio al suo avversario. Non è semplice però chiudere il parziale con il toscano che però anche soffrendo manda in archivio il primo set con il punteggio di 6-4.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La storia si ripete nel secondo, sui turni di servizio dello statunitense non si gioca praticamente mai. Nakashima tiene la battuta senza grandi difficoltà ma quando la prima sparisce arrivano le occasioni con Lorenzo che nel quinto game riesce a firmare il break che gli permette di andare in vantaggio. Nel finale il toscano cresce ancora e chiude il match con il secondo break.

Le parole di Lorenzo

A fine partita è lo stesso Musetti a raccontare la sua partita e le emozioni vissute sul centrale del Foro Italico: “E’ stata una partita ben giocata, l’ho preparata bene. Conoscevo bene il mio avversario, ho utilizzato bene le variazioni. Ha avuto due game dove mi ha concesso di più e sono stato bravo a prendermi i break. Medvedev? Non so se parto da favorito, ma sarà una partita equilibrata. Sono sotto 2-0 con lui ma i precedenti sono su un’altra superficie. Mi sento molto più maturo in campo, questo non vuol dire che vincerò per forza. Ma entrare in casa con una consapevolezza diversa mi aiuterà anche a giocare quel tipo di avversario. Finale con Sinner? E’ il sogno di tutti, il torneo se lo meriterebbe. Magari se non è questa edizione ma sono scuro che negli anni qualche italiano riuscirà a vincere qua”.

Polemiche per la scelta Rai

Come da accordi con Sky e forse anche con la Federazione, la Rai trasmette ogni giorno un incontro che va in scena al Foro Italico. Tutto lasciava pensare che per questa domenica la scelta sarebbe caduta su Lorenzo Musetti e invece un po’ a sorpresa, la televisione di stato ha deciso di puntare sul match tra Alcaraz e Djere che andrà in scena in serata. Una decisione che però non è piaciuta ai tifosi del toscano e agli appassionati di tennis: “Rai penosa come sempre, non trasmettono Musetti. Roba da folli invertebrati”, scrive Luisa. La pensa allo stesso modo Veronica: “Potevamo goderci Musetti in diretta, invece la Rai decide di mandare in onda Alcaraz. Odio questo servizio pubblico”.

Internazionali: il tabellone maschile