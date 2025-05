Lorenzo Musetti infallibile anche a Roma, si qualifica al 3° turno degli Internazionali d'Italia e spaventa Sinner

Lorenzo Musetti si qualifica al 3° turno degli Internazionali d’Italia che iniziano nel modo migliore per il carrarino. Il finalista di Monte-Carlo elimina in due set (6-3, 6-2) il finlandese Otto Virtanen e si mostra più deciso rispetto a Madrid dove pure aveva mostrato un ottimo gioco in grado di mettere in discussione i migliori sulla terra rossa. Anche a Roma, Musetti promette bene.