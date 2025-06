Europei Femminili, l'Italia all'esame Belgio. Capobianco e Zandalasini carichi: "Sfida durissima, ma ci crediamo"

L'Italia di Andrea Capobianco è tornata in una semifinale europea dopo 30 anni: contro il Belgio il pronostico sarà ancora sfavorevole, ma in casa azzurra nessuno vuol darsi per vinto

Per fare la storia servirà spingersi ben oltre l’impresa, perché contro le “gatte rosse” del Belgio il semplice compitino potrebbe (dovrebbe) non bastare. Ma l’Italia del basket femminile, tornata tra le prime 4 d’Europa dopo un’attesa durata 30 anni, ha voglia di regalarsi qualcosa di unico e sensazionale al tempo stesso: battere le belghe è una missione quasi impossibile, ma per quanto fatto vedere da Zandalasini e compagne nelle prime 4 gare di EuroBasket nulla sembra realmente essere precluso, con quella finale distante 40’ (più eventuali overtime) che stuzzica fortemente la fantasia delle azzurre.

Capobianco realista: “Belgio fortissimo, però…”

La vittoria sulla Turchia nei quarti di finale, arrivata al termine di una gara che l’Italia ha avuto in pugno per lunghi tratti ma che sul finale stava diventando tremendamente infida, ha sbloccato definitivamente la modalità “sogno europeo”. Non che le tre vittorie ottenute nel girone casalingo della prima fase contro Serbia, Slovenia e Lituania fossero roba da poco: Andrea Capobianco ha creato un mix favoloso e adesso sente di poter spingere le sue ragazze verso lidi ancora più inesplorati.

“Bisogna essere consapevoli del fatto che ci attende un’altra partita di un livello pazzesco, che comunque nel nostro caso è un concetto piuttosto relativo, visto che abbiamo dovuto sempre ribaltare il pronostico”, spiega il CT pugliese. “Il Belgio è campione in carica e punta a ripetersi, così come dall’altra parte Francia e Spagna vogliono ambire entrambe alla medaglia d’oro. Vogliamo rendere la vita difficile anche a loro, sono una squadra che gioca una pallacanestro corale molto efficace e che sa valorizzare il talento delle sue quattro stelle. Spicca su tutte Meesseman, giocatrice incredibile ed equilibratrice di rara efficacia”.

La ricetta per battere le “gatte rosse”

Capobianco sa che servirà un’Italia di livello assoluto per riuscire ad avere la meglio sulle “Red Cats”. “Loro sono brave a prendere vantaggio e ancora più brave a mantenerlo nel corso dell’azione, spesso partendo da situazioni di pick’n’roll. Dovremo essere bravissime, come lo siamo state con la Turchia, a cambiare gli angoli di gioco per peggiorare la qualità delle loro linee di passaggio e poi dobbiamo tenere viva la statistica per la quale siamo i migliori quanto a palle perse e tra le prime nei rimbalzi offensivi concessi.

Cura estrema al dettaglio, questa sarà la chiave: altrimenti una squadra forte e navigata come il Belgio non la batti. Le ragazze hanno avuto un’applicazione clamorosa sin dal primo giorno di raduno e chiaramente ho avvertito in tutte loro la voglia di non fermarsi, perciò lavoreremo ancora più duro per superare i nostri limiti e alimentare il sogno”. E poi c’è da “vendicare” Matilde Villa, che proprio nel test di un mese fa contro il Belgio (perso 64-61) s’infortunò gravemente, costretta a saltare EuroBasket.

Zandalasini non vuole fermarsi: “Vogliamo la finale”

Logico pensare che molte delle speranze azzurre siano affidate alle mani di Cecilia Zandalasini, la giocatrice che più di qualunque altra potrà mandare in tilt gli automatismi difensivi del Belgio (che pure ha il suo punto di forza nell’attacco, viaggiando a quasi 81 punti di media a incontro).

“Siamo arrivate in semifinale, dove mancavamo da 30 anni”, spiega la giocatrice delle Golden State Valkyries. “Non so cosa ci sia di diverso quest’anno, semplicemente ci crediamo. Siamo stanche di deludere e di ricevere delusioni. Tutto quello che stiamo facendo lo facciamo anche per noi stesse, oltre che per chi non ha creduto in noi. Questo è un gruppo straordinario.

Amo questa squadra: ci siamo meritate questo traguardo, abbiamo lottato tantissimo. Sono orgogliosissima. Le gare a Bologna ci hanno dato una spinta decisiva, è stato incredibile giocare lì e fondamentale per ottenere queste 4 vittorie. Arrivare a medaglia sarebbe già un risultato straordinario, ma adesso pensiamo a battere il Belgio, squadra fortissima e con giocatrici di assoluto livello. Dovremo limitare le palle perse, perché loro traggono grossa energia dagli errori altrui”. La semifinale è in programma venerdì alle 19,30, con diretta su Rai2 (il primo tempo, il secondo su Rai3), SkySport Uno e Dazn.