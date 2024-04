WNBA, Matilde Villa scelta al Draft dalle Atlanta Dream: la play di Venezia e dell'Italia giocherà negli USA

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’american dream di Matilde Villa diventa realtà. Letteralmente, visto che l’ha scelta una squadra che si chiama proprio Dream, quella di Atlanta. La 19enne play dell’Umana Reyer Venezia e della Nazionale italiana, una delle grandi speranze del basket azzurro al femminile, giocherà negli States, nel mondo dorato della WNBA. Dai piccoli palazzetti della Serie A italiana, spesso e volentieri davanti a pochi intimi, alle avveniristiche arene del più importante campionato al mondo, con la cornice di migliaia di tifosi appassionati e di fronte alle giocatori più forti in circolazione. Come Caitlink Clark, la stella della WNCAA (di origini siciliane) scelta col numero 1 dalle Indiana Fever.

Draft WNBA: Caitlink Clark prima scelta, alla numero 32 ecco “Mati” Villa

Se non c’erano troppi dubbi sulla scelta di Clark da numero 1 del Draft, la chiamata di “Mati” all’ottavo turno del terzo giro, trentaduesima scelta del Draft, un po’ ha sorpreso. Ma solo un po’. Perché Atlanta già in passato ha pescato a Venezia (nel 2022 aveva scelto Lorela Cubaj) e soprattutto perché Villa i numeri per giocare nella WNBA ha dimostrato di averli tutti, nonostante la giovanissima età. Originaria della Brianza, ha mosso i primi passi a Costa Masnaga, con cui ha debuttato in A1 nel 2019. Nel novembre 2020, neanche 16enne, ha messo a segno 36 punti, 8 rimbalzi e 4 assist contro Sassari. E l’anno scorso è passata in una big, Venezia, dopo essere approdata in azzurro: debutto a novembre 2021 contro Lussemburgo.

Chi è Matilde Villa, la playmaker 19enne stella di Venezia e della Nazionale

Playmaker vecchio stampo, talento puro e mano caldissima, Villa è alta 173 centimetri e a suo modo ha stabilito un singolare primato: si tratta infatti della prima giocatrice italiana di sempre a essere stata scelta da una franchigia WNBA direttamente dal campionato italiano, senza passare dal College. Le precedenti italiane a essere scelte erano state la mitica Catarina Pollini nell’Original Draft del 1997, Kathrin Ress nel 2007 e appunto Lorela Cubaj nel 2022. Per Matilde Villa un sogno e una profezia che s’avverano. Lo scorso dicembre diceva: “Mi piacerebbe arrivare in WNBA, anche se penso sempre al presente e a migliorare. Sarebbe un’emozione incredibile, non so in che squadra, mi basterebbe essere lì”.

Da Venezia ad Atlanta: l’enorme soddisfazione e il sogno che si avvera

Queste invece le parole di Villa dopo la scelta, riportate dall’ufficio stampa dell’Umana Reyer Venezia: “Per me è un sogno che si avvera, sono felicissima. Lo vedo come un riconoscimento per tutto il lavoro che ho fatto finora. Poter condividere questo momento insieme alle mie compagne di squadra è stato speciale, siamo un gruppo molto unito e ci supportiamo tanto. Quando è uscito il mio nome ho provato un’emozione fortissima. Con me c’era anche Lorela, essere stata scelta nella sua squadra mi riempie di gioia“.

E ancora: “Qualche settimana fa mi avevano avvisata che potevo essere inserita all’interno del Draft, ero anche consapevole che avrebbero potuto anche non chiamarmi, quindi l’emozione è stata ancora più grande. Ora il focus è sul finale di stagione con la Reyer, che ringrazio per avermi aiutata a crescere in queste due stagioni, siamo a un passo dal nostro obiettivo che è il primo posto”. E magari per ambientarsi ad Atlanta chiederà qualche dritta al ‘Gallo’, che qui ha giocato con la canotta degli Hawks. Uno che ormai negli Stati Uniti è di casa.