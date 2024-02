Basket femminile, il ritorno di Alice Sabatini con la Pallacanestro Varese: l'ex Miss Italia affonda gli haters e annuncia le nozze

L'annuncio del matrimonio e i suoi disturbi di peso, oltre al ritorno al basket con la Pallacanestro Varese: l'ex Miss Italia rompe il silenzio

28-02-2024 10:12

Come in un deja vù, un percorso a ritroso ecco che l’ex Miss Italia Alice Sabatini ricompare con la divisa sul parquet pronta ad affrontare la prossima partita. Trascorso quasi un decennio da quell’incoronazione che pare – oggi – per molti anacronistica, ha ufficializzato il suo rientro, annunciando con un comunicato ufficiale congiunto alla Pallacanestro Varese, società che milita in B, l’interruzione delle sue attività legate al mondo della moda, della televisione per dedicare più tempo allo sport.

E anche al progetto di vita, condiviso con il suo fidanzato e futuro sposo, il cestista Gabriele Benetti che gioca in A2 nella Juvi Cremona.

Alice Sabatini e il ritorno al basket

A distanza di anni dalle conseguenze della vittoria del titolo di Miss Italia, Sabatini attraverso le piattaforme digitali ha condiviso il comunicato ufficiale della società che l’ha ingaggiata, confidente di poter recuperare in questa fase del campionato.

Lo sport si è ritagliato un posto importante, negli anni della formazione di Alice, che ha dimostrato di poter ancora aspirare a un ruolo da protagonista se non in una squadra di primissima fascia, comunque di buon livello per chi come lei ha divagato. In un’intervista al Corriere della Sera, infatti, l’ex Miss ha spiegato che questa sua versatilità riguarda un nuovo capitolo della sua esistenza e della sua carriera.

“Nella vita bisogna essere fluidi. Ho studiato per diventare attrice: è un mondo difficile, nel quale sto entrando in punta di piedi, incassando anche dei no. La moda la frequento da quando avevo 3 anni: è la “comfort zone” nella quale mi trovo meglio. Essere giocatrice appaga infine una passione. E le passioni vanno seguite”, si legge.

L’ingaggio a Varese

Come ammesso dalla stessa cestista, l’ingaggio è stato ufficializzato con una nota condivisa sui social:

“Amici è tutto vero, sono stata tesserata e giocherò in Serie B a Varese. Per la prima partita incrociamo le dita perché, lo devo ammettere, dopo tutti questi anni è dura tornare a giocare”, ha condiviso, prima del suo nuovo esordio – dopo un lungo ritiro dallo sport – con il Pallacanestro Femminile Varese. La sua squadra ha battuto il Bollate 87 a 65.

“Sono felice di essere tornata a far parte di una squadra”, ha dichiarato. “Sono passati 6 anni da quando non gioco una partita; il basket mi mancava. Non avevo più provato a cercare una squadra a causa del lavoro che spesso mi porta anche fuori dall’Italia. Quando ho ricevuto la chiamata da Fabio, ero un po’ incredula ma, appena ho ripreso la palla in mano, ho capito quanto mi mancasse. Sono felice di far parte di questa squadra; le ragazze sono davvero molto carine e mi hanno accolta bene sin dal primo giorno”.

“Ci fa molto piacere avere Alice con noi – aveva commentato il general manager Fabio Pozzi –. Già da qualche settimana si allenava con noi, si è subito ben inserita e ora siamo ben contenti di poterla avere a disposizione anche durante le partite”.

Il rapporto con il suo corpo e gli haters

In queste dichiarazioni, emerge anche quel lato maturo e consapevole di questa donna che, archiviato il periodo euforico del post titolo, riflette su quel che è stato e che cosa è scaturito sia dalla battuta (infelice) di quell’edizione sia sui social e il rapporto con il suo corpo.

Ha la certezza, Alice, che per reggere la pressione ci vogliono spalle larghe e una certa distanza da quanti sulle piattaforme digitali vomitano odio e commenti gratuiti.

Un periodo più complicato del previsto, nonostante Miss Italia le abbia aperto definitivamente le porte del mondo della moda, che frequentava da piccolissima fin dai 3 anni, ammette.

“Avevo sbagliato una dieta e il fisico era stressato. Finché lo “combattevo”, non perdevo peso. Quando invece ho stabilito che Alice poteva anche essere quella, i risultati sono venuti: ho pure scoperto di essere celiaca, molto dipendeva dalla malattia. A me piace mangiare, vengo da una famiglia di ristoratori: ho unito l’alimentazione sana allo sport”, la sua spiegazione.

Il matrimonio

Nel futuro immediato, come ha annunciato la stessa Alice Sabatini sui social c’è un progetto di vista con il suo compagno, il quale le ha chiesto di sposarlo e con cui presto convolerà a nozze come ha anche confermato nella medesima intervista.

Con Gabriele Benetti, il suo futuro sposo, condivide la passione per la pallacanestro e anche una linea di abbigliamento. Fiori d’arancio dunque per il cestita della Juvi Cremona e la Sabatini: i due condividono anche una linea di moda, d’abbigliamento che ha presentato Alice durante la Fashion Week milanese.

Miss Italia, sport e moda

Alice Sabatini, classe 1996, è nata ad Orbetello da genitori laziali ed è cresciuta a Montalto di Castro in provincia di Viterbo dove studia e frequenta le scuole arrivando a diplomarsi in Biotecnologie sanitarie senza mai trascurare la sua passione per lo sport, che combina con l’attività di modella, intrapresa quando era una bambina ad appena 5 anni. La sua statura, il fisico asciutto e il viso dotato di una espressività notevole la agevolano: alta 1,78, i primi passi sulle passerelle li fa quando è ancora una bimba e così è anche per i campi di basket.

Cestista, è cresciuta nel Santa Marinella Roma, e ha disputato la Serie A2 prima di concedersi la divagazione Miss Italia. Quando viene incoronata reginetta, Alice ha già maturato un’esperienza da modella notevole ed è una delle pro dell’agenzia romana Mario Gori Glamour Model Management, che la segue fino all’esplosione del suo successo.

Siamo nel 2015 quando Sabatini decide di giocarsi la carta del concorso di bellezza che allora aveva traslocato già dalla Rai a La7, come evento televisivo: a premiarla è l’attore Claudio Amendola che le consegna scettro e corona con accanto Simona Ventura.

Fonte: ANSA

Alice Sabatini nel momento della proclamazione: è Miss Italia

In quella 76esima edizione, Alice è giunta alla finalissima con la fascia di Miss Lazio: un titolo importante e che ha regalato molte personalità alle showbiz italiano, dal cinema alla televisione. Ma per lei ha coinciso anche con un record, un primato che è ancora tra i più citati nella storia del concorso di Miss Italia.

Sabatini infatti ha conquistato i titoli speciali di Miss Cinema, Miss Diva e Donna, Miss Compagnia della Bellezza e Miss Social, diventando così, con cinque fasce la più titolata.

Il suo ruolo da bordocampista

Nel suo passato professionale prima di tornare al basket e post titolo, Alice ha messo via esperienze assai distanti tra loro e in svariati ambiti: nel 2016 ha tentato la via della conduzione tv con il Premio Lunezia, pur continuando a giocare a basket, prima per le Stelle Marine di Ostia in Serie B e, dall’anno successivo, nuovamente col Santa Marinella. Due anni dopo ha tentato la via del giornalismo come bordocampista per Eurosport, in qualità di inviata sui campi della Serie A maschile.

Ha ammesso di aver accusato, dal punto di vista psicologico, gli attacchi subiti durante e dopo la vittoria del titolo di Miss Italia su cui è tornata recentemente: depressione, aumento di peso e attacchi di panico sono stati una fase molto dolorosa e complicata della sua esistenza. Un’ammissione di non poco conto, utili a sostenere soprattutto a livello mediatico, una crescente sensibilizzazione attorno a questi temi, componenti trascurate e sommerse del quotidiano.