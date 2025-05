Sinner-Navone diretta live Internazionali d'Italia: cresce l'attesa per il ritorno in campo di Jannik

E’ stata una giornata positiva per i colori azzurri. Matteo Berrettini è tornato a giocare a Roma ed ha avuto la meglio del britannico Fearnley in due set. Vittoria in due set anche per Jasmine Paolini contro Ons Jabeur. Niente da fare invece per Matteo Gigante che nonostante un’ottima partita si è arreso all’astro nascente Jakub Mensik.