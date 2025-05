Sinner, pepe sulla sfida ad Alcaraz: "Si saprà chi è più forte tra me e lui". Boom tv, Jannik scrive ai tifosi

Il rosso di San Candido "carica" la finale degli Internazionali: "Mi fa bene affrontare Carlos prima di due Slam". Oltre 5 milioni di spettatori lo hanno seguito tra Rai e Sky.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dalla sfida contro Tommy Paul è venuto fuori ancora più forte e determinato di prima. La grande paura, forse, ha fatto bene a Jannik Sinner. Ha spazzato via, nel numero 1 (e nei tifosi), l’illusione che potesse essere fin troppo facile trionfare agli Internazionali e riportare il titolo in Italia dopo un lunghissimo digiuno. Bisognerà lottare e “spremersi” fino in fondo, tanto più che in finale il rosso di San Candido troverà il suo rivale designato, il fuoriclasse con cui Sinner dovrebbe spartirsi trionfi e sconfitte, gioie e delusioni, per almeno un decennio: Carlos Alcaraz.

Internazionali, la finale tra Sinner e Alcaraz

E della finale di domenica (ore 17) Jannik ha parlato a lungo in conferenza stampa, analizzando il match dal punto di vista tecnico e tattico: “Sarà una gara ancora differente, se voglio giocare alla pari devo alzare il livello. Dipende anche dalle condizioni, vediamo”. Con una convinzione: “A prescindere dal risultato, sono contento di quello che ho fatto finora agli Internazionali“. Quindi una dichiarazione per mettere un po’ di pepe alla sfida con Carlitos: “Si saprà domenica chi è più forte tra me e lui”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Jannik, con Carlos un test utile anche per il futuro

I dubbi e le incognite principali riguardano soprattutto le condizioni fisiche di Sinner, reduce da tre mesi di stop e chiamato a giocare il sesto match in poco più di una settimana: “Mi fa bene giocare con Alcaraz prima di due Grandi Slam”, la certezza di Jannik. “Noi poi siamo due giocatori diversi, quando giochiamo contro il livello è alto. Ci spingiamo a far cose che non facciamo. Ma questa gara da parte mia è diversa, sono in una situazione che non ho mai vissuto. Voglio solo vedere a che punto sono”.

Febbre da Sinner in tv: boom di ascolti per Jannik

Intanto è febbre da Sinner in tv. Quattro milioni e 900mila gli spettatori che hanno seguito la sfida contro Paul in diretta tv su Rai 1 (al posto di Affari tuoi con De Martino), per il 25% di share. Jannik ha stravinto il duello con la concorrenza Mediaset, doppiando Tradimento su Canale 5 e facendo quasi quattro volte più di Quarto Grado su Rete 4. La soglia dei cinque milioni complessivi di spettatori ampiamente superata con l’apporto degli abbonati che hanno preferito seguire il match su Sky e su NOW. Insomma, un bilancio da “Notti magiche” e un doveroso ringraziamento su Instagram: “FINALE!!!! Grazie di cuore per ieri, ci vediamo domani“.