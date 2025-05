Internazionali, la vittoria di Paolini su Gauff è uno choc negli Stati Uniti: la reazione incredula di Courier e Roddick

Jasmine Paolini conquista la vittoria agli Internazionali di Italia e firma una sorpresa almeno secondo gli opinionisti americani che ora lanciano l’allarme su Gauff in vista del Roland Garros

Una vittoria che ha sorpreso in tanti. Jasmine Paolini non solo ha vinto la finale degli Internazionali d’Italia, ha letteralmente dominato un’avversaria che è al secondo posto nel ranking mondiale. E negli Stati Uniti la prestazione della toscana e di Coco Gauff finisce sotto i riflettori.

Il commento di Jim Courier

A commentare a caldo la vittoria di Jasmine Paolini agli Internazionali, ci prova Jim Courier a Tennis Channel: “Non me lo aspettavo proprio. Non sai mai come un giocatore di casa riuscirà a reagire in una situazione del genere, a volte può essere difficile da gestire la pressone. Invece Paolini era super pronta, Gauff non ha avuto il suo miglior giorno ma Jasmine è stata incredibile. Coco nel secondo set era molto frustrata anche nei confronti del suo team, la percentuale delle prime era molto bassa e ci sono stati tanti doppi falli. Ma sul diritto ha sbagliato troppo, è qualcosa di preoccupante. Non è una cosa che vuoi nei momenti più importanti. Ma sulle difficoltà di Coco c’è un grande impatto di Paolini, perfetta da tutti i punti di vista dall’inizio alla fine”.

“L’Italia del tennis ha tutto”: la reazione di Roddick

Andy Roddick in più di un’occasione ha fatto i complimenti al movimento italiano per quello che è riuscito a fare negli ultimi anni. E anche dopo la vittoria di Paolini non risparmia elogi: “Che momento sta vivendo il tennis italiano, sia sul fronte maschile che su quello femminile. Ormai hanno coperto tutti i settori. Ha giocato un match perfetto dall’inizio alla fine, ha giocato benissimo, è stata bravissima anche dal punto di vista tattico a crearsi spazio sul diritto e poi attaccare il rovescio solo da una posizione di vantaggio. La vittoria di Jasmine Paolini non è stata un caso. Gauff? Dopo Madrid e Roma puoi pensare che sia una delle più costanti, ma quel diritto continua a essere una preoccupazione”.

