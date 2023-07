Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Milinkovic-Savic, Sommer e Reijnders

Le prime ufficialità sono già arrivate e coinvolgono anche squadre d’alta classifica. Altri colpi sono in dirittura d’arrivo. Insomma, una prima parte di mercato scoppiettante, quasi come ai vecchi tempi, quando ballavano soldi veri. Frattesi all’Inter la notizia più fragorosa degli ultimi giorni, col Milan pronto a rispondere con Pulisic. Ma non solo. Sono tanti gli affari in cantiere, anche per le altre squadre di vertice. Diamo un’occhiata alle percentuali delle trattative che riguardano Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma e non solo.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Mavropanos

Milinkovic-Savic

Hojlund

Luiz Henrique

Holm

Rodri Sanchez INTER Bisseck

Sommer Lukaku

Samardzic Trubin

Carlos Augusto MILAN Pulisic

Reijnders Chukwueze

Taremi Dia

Morata NAPOLI Faraoni

Itakura Tousart

Lopez Kilman

Scalvini ROMA Emegha

Traoré Scamacca

Sanches Morata

Sabitzer LAZIO Zielinski Berardi Veerman ATALANTA De Ketelaere Greenwood Holm FIORENTINA Parisi Rouault Gnonto

Mercato, Inter e Milan molto attive

Inter scatenata, dunque. Gli arrivi di Thuram e Frattesi a rimpiazzare, almeno per il momento, gli addii di Lukaku (che rimane nei radar) e Brozovic. Dovesse andar via anche Onana, invece, l’obiettivo numero uno è lo svizzero Sommer, che potrebbe lasciare il Bayern. Milan, invece, ai dettagli con Pulisic, di cui si attende solo l’annuncio. Molto vicino pure Reijnders per il centrocampo. Il nome nuovo per l’attacco è Taremi, mentre si è un po’ raffreddata la pista Chukwueze dopo le parole taglienti del presidente del Villarreal.

Con Giuntoli decolla il mercato Juve

Accolto a Torino con una venerazione mistica, raramente riscontrata per un semplice ds, Giuntoli è chiamato a dare una scossa al mercato della Juve. L’arrivo di Weah e il rinnovo di Rabiot le mosse già perfezionate, adesso si lavora per un centrocampista (Milinkovic-Savic è il sogno, ma già da diversi anni) e un difensore, qualora dovesse partire Bremer: Mavropanos dello Stoccarda l’ultimo nome. Piacciono pure due calciatori del Betis: l’attaccante Luiz Henrique e il mediano Rodri Sanchez.

Le mosse del Napoli e della Roma

Fermo il mercato del Napoli, che attende col fiato sospeso notizie da Parigi: se il Real Madrid dovesse versare 200 milioni al PSG del Mbappé, quei soldi sarebbero immediatamente investiti dai francesi per Osimhen. De Laurentiis, nel frattempo, lavora per difesa (vicini Itakura, centrale del Borussia Moenchengladbach, e Faraoni, vice-Di Lorenzo in arrivo dal Verona) e centrocampo, dove i pupilli di Garcia, Lopez e Tousart, attendono una chiamata. L’ultimo nome accostato alla Roma è quello del giovane attaccante Emegha, dello Sturm Graz: in standby l’affare Renato Sanches. La Lazio sogna Zielinski e Berardi, la Fiorentina Parisi.