Ultimo aggiornamento 07-07-2023 10:26

L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Davide Frattesi che ha effettuato le visite mediche e firmato il suo contratto. Il Milan, intanto è vicino a Pulisic e lancia l’offensiva per Morata.

La sessione estiva di calciomercato incomincia ufficialmente, ma il quadro sembra delineato.

Trattative, affari fatti e rumors di venerdì 7 luglio 2023

Con la chiusura del caso Frattesi-Inter, si imprime una svolta al mercato nerazzurro. Il Milan si concentra su Pulisic e Morata ma non accantona l’idea Yunus Musah del Valencia, dopo aver chiuso per Loftus-Cheek e aver sondato Singo.

Incognite Vlahovic e Chiesa per la nuova Juve, che accoglie Cristiano Giuntoli dal Napoli. Onana ha il suo erede tra i pali nerazzurri: Sommer.

TABELLONE: AFFARI FATTI

I giocatori al centro delle trattative di oggi, 7 luglio 2023:

solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la Juventus, potrebbero orientare diversamente le proprie scelte.

Abbonati e segui il calciomercato su DAZN