Juventus: Pogba è già un caso, rischia se arriva Milinkovic-Savic: le mosse di Giuntoli

Pogba piace in Arabia Saudita e un eventuale acquisto di Milinkovic Savic potrebbe liberarlo: la situazione in attesa dell'ufficialità di Giuntoli ds

07-07-2023 11:30

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

“Il caso francese”, potrebbe essere il nome di un nuovo film con protagonista Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus viene da una stagione complicata, praticamente saltata. Ora ha iniziato ad allenarsi individualmente alla Continassa per cercare di cambiare copione ed evitare altri colpi di scena. Il più grande però potrebbe arrivare dal mercato. Ieri 6 luglio l’agente Pimenta ha fatto visita al giocatore per mostrargli la sua vicinanza e per aggiornarlo sulle richieste arabe.

Pogba piace in Arabia: la Juve insiste per Milinkovic-Savic

Il fuoriclasse della Lazio è un pezzo pregiato del calciomercato e piace a tante squadre. Non solo la Juventus, anche il Napoli è alla finestra per Milinkovic-Savic. Lotito potrebbe essere costretto a venderlo per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno, visto il contratto in scadenza. Il serbo rispecchia le caratteristiche di Pogba: alto, tecnico e di qualità. Un grande fisico che può garantire più soluzioni nella manovra offensiva. È un giocatore completo: segna, fa assist ed è anche uno specialista dei calci di punizioni. Come direbbe il signor Wolf in Pulp Fiction: “Piacere Milinkovic, risolvo problemi”.

Qualora i bianconeri dovessero salutare il francese, troverebbero in lui la copia ideale. Un addio che potrebbe concretizzarsi anche dopo un eventuale acquisto del “sergente”. A quel punto Allegri avrebbe a disposizione Rabiot-Fagioli-Pogba-Milinkovic per due posti e l’ex Manchester potrebbe essere sacrificato, a meno che non decida di cambiare modulo.

La Juve aspetta Giuntoli per il calciomercato

Ormai manca solo l’ufficialità, ma Giuntoli può già considerarsi il direttore sportivo della Juventus. Una telefonata con Allegri già c’è stata, per condividere le idee, che poi sicuramente verranno ripresentate faccia a faccia. Una delle operazioni da considerare è quella che riguarda appunto Milinkovic-Pogba. I bianconeri potrebbero finanziare l’arrivo del serbo con la cessione del “polpo”. Come? Sfruttando la differenza tra i due ingaggi. Il tetto salariale sarebbe comunque destinato a scendere o a restare pressoché invariato dopo questa operazione.

Attualmente la voglia del francese è quella di riconquistare la fiducia di quel popolo che tanto lo ha rivoluto in bianconero. Al momento non cede alle lusinghe del Medio-Oriente, ma l’estate è lunga e alcune volte può diventare lunghissima.

La Juve con Milinkovic-Savic (e Pogba): l’idea di Allegri

Allegri negli anni ha saputo adattarsi ai giocatori a disposizione, ma ha cercato quasi sempre di mettere in campo i migliori. Nel 2017 ha cambiato modulo in corsa, passando dal 3-5-2 al 4-2-3-1 per non lasciare in panchina nessuno dei suoi fuoriclasse. Come giocherebbe se arrivasse Milinkovic e se rimanesse anche Pogba? La prima idea porta a pensare a un 4-3-1-2 dando al francese il compito di girare sulla trequarti con Rabiot e Fagioli interni e un perno davanti la difesa.

Una domanda sorge spontanea: Chiesa? Dovrebbe adattarsi al ruolo di seconda punta e il tecnico bianconero ha ripetuto più volte che potrebbe farlo. L’alternativa sarebbe quella di alternare i centrocampisti in base alla partita e continuare a giocare con due mezz’ali, senza rombo, a fronte anche degli infortuni ricorrenti in casa Juve. Tutti spunti che l’allenatore prenderà in considerazione a mercato finito, quando le domande e i punti interrogativi su Pogba e Milinkovic diventeranno certezze.