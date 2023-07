Inter, Onana al Manchester Utd, accordo vicino: i due possibili sostituti

Avanza la trattativa tra Inter e Manchester United per l'approdo di Onana nella squadra inglese: spuntano i nomi di Sommer e Trubin

07-07-2023 11:47

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Passo dopo passo, l’Inter non ha alcuna intenzione di decelerare sul mercato. Non solo i nuovi arrivi, ma anche importanti colpi in uscita per il club di Viale della Liberazione. Di fatto, la testa è tutta sull’affare Andrè Onana. Il portiere camerunese, fortemente voluto dal Manchester United, sarebbe prossimo a salutare mister Inzaghi e compagni. Dopo la prima offerta rifiutata dal club di Zhang, ora è arrivata anche la seconda proposta che lo avvicinerebbe ai pali della squadra di Premier League. Intanto, l’Inter pensa al possibile sostituto: nel mirino Sommer e Trubin.

Onana-United, i Red Devils avanzano la seconda offerta

Il Manchester United avanza con Andrè Onana. L’accordo con l’Inter è nell’aria, con la squadra inglese che ha tentato il rilancio dopo la prima offerta rifiutata dai nerazzurri. Ora, i Red Devils hanno messo sul piatto 50 milioni, senza bonus, con il club di Zhang intenzionato a non abbassare la loro richiesta ferma sui 60. La sensazione è che il Manchester United potrebbe effettuare un ultimo sforzo e salire ancora di quota, andando incontro alla domanda di Marotta e Ausilio.

Se il colpo Onana-United dovesse andare in porto, l’Inter potrebbe godere dell’importante cifra per rivedere l’intero pacchetto portieri. La certezza riguarda proprio la volontà di trovare un valido sostituto, volgendo lo sguardo su Yann Sommer e Anatolij Trubin. D’altra parte, il tesoretto potrebbe accendere anche l’operazione Romelu Lukaku, con la società di Viale della Liberazione pronta a fargli vestire ancora la maglia nerazzurra.

Chi al posto di Onana: Sommer possibile sostituto

Cominciano a spuntare i primi nomi riguardo al possibile sostituto di Andrè Onana. L’Inter avrebbe puntato gli occhi su un paio di profili, tra cui quello di Yann Sommer, portiere in forza al Bayern Monaco. Lo svizzero è approdato alla corte di Naglesmann in seguito all’infortunio di Manuel Neuer, collezionando in questa stagione 25 presenze, di cui quattro in Champions League e due in Coppa DFB.

Nulla di concreto tra le parti, ma l’Inter avrebbe in testa un progetto ben definito. Oltre al portiere classe ’88, i nerazzurri guardano anche nel campionato ucraino.

Onana allo United, pista calda per Trubin

Non solo Sommer. L’Inter pensa anche al giovane talento dello Shakthar Donetsk Anatolij Trubin, con cui ci sono stati contatti effettivi. Nella giornata di ieri, giovedì 6 luglio, c’è stato un incontro per avviare concretamente la trattativa che vede protagonista il portiere ucraino. Nell’ultima stagione in Prem”jer-Liha, l’estremo difensore classe ’01 si è messo in mostra collezionando 38 presenze, tra cui quattro in Europa League e sei in Champions.

Inoltre, le indiscrezioni che lasciano pensare al suo concreto arrivo sono apparse anche sui social dello stesso Trubin. Un’emoticon raffigurante due occhi, sinonimo di osservazione, sotto il post della possibile partenza di Onana del giornalista Fabrizio Romano, guru del calciomercato internazionale. Dunque, nelle prossime ore potrebbe stravolgersi il pacchetto portieri dell’Inter.