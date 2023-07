Da Zaniolo a Berardi, gli altri possibili colpi degli arabi ma scoppia caso Al-Nassr

Arabia Saudita protagonista sul mercato: anche altri big pronti afare il salto verso la Saudi Pro-League

12-07-2023 14:01

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

C’è una mina vagante che impazza nel calciomercato internazionale. E’ l’Arabia Saudita che a suon di milioni sta cercando di arricchire il proprio campionato attingendo ai talenti di tutta Europa. Neppure la nostra Serie A è rimasta indenne al fascino d’oriente, tant’è che due big come Brozovic e Milinkovic-Savic hanno già fatto le valigie lasciando rispettivamente Inter e Lazio. E non saranno gli ultimi colpi messi a segno per conto di una Saudi Pro-League sempre più in crescita e senza alcun limite.

Italiani in fuga: ecco i prossimi potenziali tesori d’oriente

Gli ultimi nomi associati al calcio arabo sono quelli di Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo. Il primo fin qui ha sempre rifiutato le proposte che gli sono pervenute da grandi squadre, preferendo restare in quella che possiamo definire come la sua comfort zone costituita dal Sassuolo.

Oggi, però, a quasi 29 anni, l’attaccante calabrese sembra disposto a cogliere le opportunità che gli si presenteranno e l’ultima, in ordine cronologico, fa letteralmente rabbrividire. Sì perché sul talentuoso calciatore, pare si siano già attivate le sirene d’oriente pronto a ricoprirlo di danari nel caso in cui si rendesse disponibile al trasferimento.

Occhio anche alla situazione di Zaniolo, con l’Al-Hilal che vorrebbe affiancarlo a Milinkovic-Savic per ricostruire il proprio centrocampo. Per l’ex romanista sarebbero pronti 120 milioni in 4 anni. Difficilmente il Galatasaray, suo club attuale, si metterebbe d’ostacolo all’addio.

La situazione di Pogba. Anche Lozano e Zielinski in partenza

Lo hanno etichettato come viaggio dovuto a motivi personali. Ma anche Paul Pogba potrebbe salutare presto la Juventus. Il centrocampista, che nell’ultimo anno ha collezionato in tutto appena 10 presenze, avrebbe ricevuto un’offerta da 150 milioni di euro in 3 anni. Numeri da capogiro per il francese con i bianconeri che non legherebbero ai cancelli della Continassa nel caso in cui il Polpo decidesse di mettere fine alla sua seconda avventura in Piemonte.

Non finisce qui: l’interessamento c’è anche per due gioielli del Napoli, che però spalancherebbe le porte per Zielinski e Lozano in scadenza l’anno prossimo e anche loro possibili candidati a rinfoltire la Saudi Pro-League.

La FIFA blocca il mercato dell’Al-Nassr per…390 mila sterline!

Il calciomercato in Arabia Saudita è un po’ diverso rispetto al nostro. Qui a trattare è direttamente il Ministro dello Sport, per conto dei club principali del campionato. Tra questi c’è senza alcun dubbio l’Al-Nassr salito alla ribalta negli ultimi mesi per il clamoroso acquisto di Cristiano Ronaldo. Bene, i gialloblù di Riad hanno ricevuto un blocco da parte dalla FIFA per il quale non potranno al momento effettuare più nuove acquisizioni.

La causa del provvedimento è dovuta al mancato pagamento dei bonus al Leicester City per l’affare riguardante l’attaccante nigeriano Ahmed Musa (trasferimento avvenuto nel 2018). La cifra che il club saudita avrebbe dovuto versare ai Foxes è di 390 mila sterline: un importo irrisorio se paragonato ai milioni di cui si sente parlare in questi giorni. Che sia stato Brozovic l’ultimo colpo dell’Al-Nassr in questa pazza estate di calciomercato?