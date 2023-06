Zaniolo, tanta voglia di Juventus: l'ex Roma confessa il suo sogno

Dopo sei mesi passati al Galatasaray, l'azzurro potrebbe tornare in Serie A. Vorrebbe tanto una chiamata dalla Vecchia Signora, la sua squadra del cuore.

29-06-2023 10:01

Nicolò Zaniolo ha voglia di Serie A e, in particolare, di Juventus, la squadra che è sempre stata nel suo cuore.

Zaniolo pronto a tornare nel calcio italiano

Terminate le vacanze (Ibiza), Nicolò Zaniolo è pronto a tornare al lavoro. Vuole essere pronto per i preliminari di Champions League di luglio con il Galatasaray, sempre che sia ancora in Turchia.

L’attaccante azzurro non ha escluso la possibilità di tornare in Serie A. Anche se si è integrato benissimo al Galatasaray, il richiamo di casa è sempre forte. Dovesse chiamare la Juventus, sarebbe complicato dire di no.

Zaniolo, Juventus e Pogba sempre nel suo cuore

Nicolò Zaniolo ha ammesso di avere un debole per la maglia bianconera: “Sono aperto a tutto. A partire dalla possibilità di non muovermi e restare al Galatasaray, dove mi trovo alla grande. Sì, la Juve è la Juve, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, il mio idolo era Pogba. Giocare nella Juve mi farebbe piacere”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

L’ex stella della Roma è stato accostato tante volte alla Juventus, questa potrebbe essere la volta buona, soprattutto se ci saranno le condizioni economiche per arrivare alla classica fumata bianca.

Juventus, per Zaniolo serve un piano preciso

Dopo aver rinnovato Adrien Rabiot e chiuso la trattativa con Timothy Weah, la Juventus deve capire come muoversi. Per pensare ad una proposta concreta a Nicolò Zaniolo servirebbe una cessione importante.

Potrebbe essere quella di Dusan Vlahovic, cercato da diversi club (Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco). Con i soldi dell’eventuale cessione del serbo (non meno di 80 milioni di euro), la Vecchia Signora potrebbe puntare sia Rasmus Hojlund e uno tra Sergej Milinkovic-Savic che Nicolò Zaniolo.