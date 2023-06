Toni sul mercato della Juventus: “Zaniolo? Un’opportunità”

L’ex attaccante a La Gazzetta dello Sport: “ In caso di addio di Vlahovic vedrei bene Hojlund dell’Atalanta, Weah Jr sarà una scommessa intrigante”

28-06-2023 12:59

L’ex attaccante della Nazionale Campione del Mondo, Luca Toni, tramite un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha commentato il mercato dei bianconeri ed in particolare si è soffermato sull’acquisto di Timothy Weah.

Ecco le dichiarazioni dell’ex bomber: “Ho visto giocare Weah Jr con gli Usa e mi sembra un ragazzo interessante. Sarà una scommessa intrigante. Non una certezza come Cuadrado, da anni abituato a giocare ad alti livelli”.

Alla domanda: “Chi sacrificherebbe tra Vlahovic e Chiesa in nome del bilancio?” l’ex attaccante risponde ed argomenta in questa maniera: “Dipende da chi potrei comprare al loro posto. In caso di addio di Vlahovic, vedrei bene Hojlund dell’Atalanta. E anche Scamacca, dopo la stagione difficile in Inghilterra, può tornare quello di due anni fa. E non dimentichiamoci Milik, giustamente riscattato. Sostituire Chiesa non è facile, anche perché è alla Juve da diversi anni e conosce l’ambiente”.

In chiusura un parere su Zaniolo: “È in gran ripresa e adesso che gioca in Turchia può diventare una opportunità di mercato”.