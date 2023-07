Pagelle Juventus-Milan 6-5 ai rigori: top e flop dell'amichevole americana

Vittoria per la Juve di Max Allegri contro il Milan di Stefano Pioli ai calci di rigore: decisivi i calci piazzati per risolvere il test californiano.

28-07-2023 10:44

Nella splendida cornice di Carson (California), è andata in scena l’amichevole tutta italiana tra Juventus e Milan, protagoniste della sfida del Soccer Champions Tour che vede coinvolte le big del calcio europeo. Dai punti di forza alle cose da migliorare per Max Allegri e Stefano Pioli: entriamo nel dettaglio di top e flop del test di oggi, attraverso pagelle e voti di Juve-Milan.

Pagelle Juve-Milan: cosa ha funzionato e cosa c’è da migliorare

Una sfida decisa dai calci piazzati. È questa la sintesi di Juve-Milan, partita che si è consumata nella notte italiana nella casa dei Los Angeles Galaxy. Un 2-2 nei tempi regolamentari che ha evidenziato certezze e lacune delle due squadre, ancora con le gambe piuttosto imballate, essendo all’inizio delle rispettive preparazioni.

Dall’ottima prestazione di Thiaw ai confortanti scatti di Federico Chiesa, passando per un sorprendente Pinsoglio e un Reijnders che sta confermando quanto di buono fatto nel recente passato, prima di arrivare alla corte di Pioli.

Qui di seguito top e flop dell’amichevole Juventus-Milan.

Amichevole negli Usa, top e flop della Juventus

Top

PINSOGLIO voto 7: Decisivo il terzo portiere dei bianconeri, non solo nella lotteria dei calci di rigore. Mette in cassaforte il 2-2 dei tempi regolamentari con una super parata su Luka Romero nel finale.

voto 7: Decisivo il terzo portiere dei bianconeri, non solo nella lotteria dei calci di rigore. Mette in cassaforte il 2-2 dei tempi regolamentari con una super parata su Luka Romero nel finale. CHIESA voto 7: Si è presentato a questa pre-season con uno spirito diverso e un’energia importante. Sprinta continuamente sull’out sinistro, accentrandosi quando Allegri lo richiede e cercando la linea di fondo quando la gamba glielo consente. Gli manca soltanto il gol, ma è sua la punizione che porta al 2-2 della Vecchia Signora, spizzata in modo decisivo da Giroud.

voto 7: Si è presentato a questa pre-season con uno spirito diverso e un’energia importante. Sprinta continuamente sull’out sinistro, accentrandosi quando Allegri lo richiede e cercando la linea di fondo quando la gamba glielo consente. Gli manca soltanto il gol, ma è sua la punizione che porta al 2-2 della Vecchia Signora, spizzata in modo decisivo da Giroud. RUGANI voto 6,5: Buona prova del classe ’94, che risulta solido anche nei momenti di difficoltà. Salva la Juve nel finale dopo il clamoroso errore di Soulé.

Flop

KEAN voto 5: In crescita sotto il profilo fisico, ma troppo inconcludente in zona gol.

voto 5: In crescita sotto il profilo fisico, ma troppo inconcludente in zona gol. SOULÈ voto 5: Rischia la frittata nel finale, perdendo un pallone sanguinoso al limite dell’area bianconera. Lo salva Rugani, ma Allegri difficilmente permetterà altri errori di questo tipo. Nota positiva: dimostra freddezza dal dischetto, è suo il rigore decisivo.

voto 5: Rischia la frittata nel finale, perdendo un pallone sanguinoso al limite dell’area bianconera. Lo salva Rugani, ma Allegri difficilmente permetterà altri errori di questo tipo. Nota positiva: dimostra freddezza dal dischetto, è suo il rigore decisivo. MCKENNIE voto 4,5: Fuori dal progetto tecnico di Allegri, non fa una bella figura dinanzi al pubblico amico. Ancora indietro di condizione e in cerca di una sistemazione.

Amichevole negli Usa, top e flop del Milan

Top

THIAW voto 7: Gol e assist per il difensore centrale rossonero, che prima apre le marcature e poi regala a Giroud la possibilità di realizzare il momentaneo 1-2, sempre su calcio piazzato.

voto 7: Gol e assist per il difensore centrale rossonero, che prima apre le marcature e poi regala a Giroud la possibilità di realizzare il momentaneo 1-2, sempre su calcio piazzato. REIJNDERS voto 6,5: Aggressivo ed elegante. Ha i colpi per guidare la mediana rossonera, pur essendo appena arrivato alla corte di Stefano Pioli. Grande personalità.

voto 6,5: Aggressivo ed elegante. Ha i colpi per guidare la mediana rossonera, pur essendo appena arrivato alla corte di Stefano Pioli. Grande personalità. GIROUD voto 6,5: Segna al primo pallone buono e dimostra di essere costantemente un pericolo all’interno dell’area di rigore avversaria. Può essere coinvolto di più nel gioco del Milan, ma ci sono meccanismi offensivi su cui lavorare.

Flop

LEAO voto 5,5: Le aspettative sono sempre altissime quando si parla del neo numero 10 del Milan, che non impressiona contro la Juve.

voto 5,5: Le aspettative sono sempre altissime quando si parla del neo numero 10 del Milan, che non impressiona contro la Juve. COLOMBO voto 5: Non impatta sulla partita come avrebbe voluto Pioli, complici i carichi di lavoro di questi giorni. Dovrà sudarsi la permanenza in rossonero.

voto 5: Non impatta sulla partita come avrebbe voluto Pioli, complici i carichi di lavoro di questi giorni. Dovrà sudarsi la permanenza in rossonero. KRUNIC voto 5: Poco lucido in tante situazioni, perde un paio di palle sanguinose in mezzo al campo e rischia di mettere in difficoltà i compagni.

Come hanno giocato i nuovi acquisti di Juve e Milan

Tra luci ed ombre, arrivano risposte importanti dai nuovi acquisti per Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. In casa Juve, agrodolce la prestazione del “figlio d’arte” Weah, straripante in fase offensiva ma sofferente sulla sua corsia di competenza contro Theo Hernandez. Buoni segnali da alcuni giovani, che presto potrebbero giocare altrove, mentre può e deve migliorare l’argentino Soulé, apparso un po’ acerbo e meno sicuro del solito in alcune situazioni di gioco.

Sponda rossonera, Reijnders ha acceso la lampadina del centrocampo del Milan, con quantità e qualità. Giocate pulite e aggressività in fase di non possesso, Pioli sembra aver trovato il mediano che cercava per conferire equilibrio all’undici titolare. Bennacer è avvisato. In ombra Romero, rispetto al match con il Real Madrid, così come è apparso impalpabile Chaka Traoré.

Calciomercato Serie A: le prossime mosse di Juve e Milan

Sul fronte mercato, la Juventus lavora anche in prospettiva: bloccato il difensore Facundo Gonzalez, classe 2003 reduce dalla vittoria al Mondiale U20 con il suo Uruguay. Attualmente in forza al Valencia, il giovane talento sudamericano è ormai promesso sposo dei bianconeri, che potrebbero accoglierlo alla Continassa al rientro in Italia. Chiusura ad un passo, poi starà alla Juve decidere se tenerlo o girarlo in prestito per un anno.

Il Milan, invece, stringe per il centrocampista Yunus Musah, sempre di proprietà del Valencia. Ieri, il ragazzo non si è allenato con il resto dei compagni, certificando la volontà di lasciare la Spagna per aprire la sua avventura in Serie A. Al suo ingresso, potrebbe corrispondere l’uscita di Junior Messias direzione Torino.