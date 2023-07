"Lukaku, vieni alla Juve?". La risposta di Romelu infiamma il web VIDEO

Lukaku intercettato da un gruppo di tifosi dell'Inter a Bruxelles: le risposte sul futuro alla Juve e le smorfie sul buon esito dell'affare fanno discutere i social.

30-07-2023 15:53

Come andrà a finire la telenovela Lukaku? Il centravanti belga si allena al centro sportivo dell’Anderlecht, è ormai un corpo estraneo al Chelsea che però non vuole svenderlo e aspetta offerte allettanti. Dopo la definitiva chiusura dell’Inter, indispettita per i “flirt” di Big Rom con Milan prima e Juventus poi, è stata proprio la Vecchia Signora a farsi viva coi Blues per il prestito. La risposta dei londinesi: “Non se ne parla neppure. Lukaku via solo a titolo definitivo per almeno 40 milioni”.

Lukaku alla Juve? Il belga intercettato dai tifosi dell’Inter

Proprio all’esterno del centro sportivo dei biancomalva di Bruxelles, Lukaku è stato intercettato da un gruppo di tifosi interisti di origine italiana. Uno di questi, Mauro Chiffi, ha realizzato un video diventato in breve virale sui social. Il supporter nerazzurro lo ha postato su Tik Tok, facendo subito un “botto” di visualizzazioni anche grazie all’immediata ripresa di diversi siti specializzati. Ecco cosa ha risposto Lukaku quando i tifosi gli hanno fatto domande a proposito del possibile trasferimento alla Juventus (video tratto dal profilo Tik Tok di SpazioJ).



Le parole di Big Rom sul possibile approdo in bianconero

Ma che ha detto Lukaku? Prima il centravanti belga ha fatto una smorfia quando gli hanno chiesto se davvero sarebbe andato alla Juventus. Poi ha aggiunto, quando lo hanno incalzato chiedendogli se avrebbe mai detto ‘forza Juve’: “No, no, no, mai”. Quindi un’ulteriore considerazione, condita da una smorfia pessimista: “Non credo che l’affare si farà”. Verità o risposte diplomatiche? Il mistero è fitto e negli ambienti del tifo interista e juventino già non si parla d’altro.

Lukaku e il “mai alla Juve”: social in ebollizione

Tifosi della Juventus piuttosto tiepidi dopo la visione del video: “Non dice forza Juve? E chissenefrega”. E ancora: “Però non mi sembra sincero quando dice che non andrà alla Juve. Fa una smorfia come a lasciar intendere il contrario”. Ma c’è anche chi chiude le porte: “Non lo vogliamo”. E gli interisti? “Assolutamente indegno, privo di qualsiasi forma di rispetto”. Oppure: “Meglio averlo perso uno del genere”. O ancora: “Mai alla Juve? Ma chi gli crede, per me può andare pure”.