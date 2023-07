Juventus, Donnarumma al posto di Szczesny: l'ultima idea di Giuntoli

Affare complicato ma il dirigente della Juventus vorrebbe provarci. Liberarsi del polacco per dare l'assalto all'italiano, non più a suo agio a Parigi

30-07-2023 14:47

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

La Juventus è ancora un cantiere aperto. Cristiano Giuntoli si è insediato soltanto da poche settimane nell’organigramma societario con possibilità di intervento limitate data una rosa numericamente troppo ampia e la totale assenza di qualsiasi impegno europeo. Ciò non significa che non verranno effettuati degli interventi per migliorare la qualità del gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri. Anzi, l’obiettivo della Vecchia Signora è quello di provare a vincere subito. Cambiamenti potrebbero essercene anche tra i pali, dove i piemontesi sembrano coperti sulla carta ma dal mercato arrivano tentazioni quasi irresistibili.

Luis Enrique allontana Donnarumma dal PSG

La sirena che ammalia la Juventus arriva dalla Francia. Il Paris Saint-Germain vorrebbe puntare su un nuovo numero uno, in linea con i diktat dell’allenatore Luis Enrique che preferirebbe un portiere maggiormente abile con i piedi e nell’impostazione del gioco. “Colpa” del calcio moderno, secondo il quale non basta saper parare per giocare in una grande squadra.

Così Gigio Donnarumma è in bilico e i bianconeri hanno sempre avuto il desiderio di mettere le mani sul 24enne di Castellamare di Stabia. In più a Parigi l’ex rossonero non vive più benissimo, dopo la rapina subita e il terribile spavento. Fare 2+2 e immaginare un suo ritorno al Belpaese non è del tutto illogico. Sebbene questa ipotesi, va detto, sia fortemente complicata.

Il prestito unica ipotesi possibile

La Juventus non vive un periodo semplice dal punto di finanziario. Tra multe, mancati introiti provenienti dalle competizioni europee e monte ingaggi smisurato, c’è poco margine di intervento da parte del club piemontese. Un’eccezione alla regola potrebbe essere concessa per il numero uno della Nazionale italiana. L’unico modo per averlo sarebbe quello del prestito secco, al quale aggiungere eventualmente un diritto di riscatto.

Ciò presuppone una condizione sine qua non: che il Psg lo scarichi definitivamente. Il resto lo farebbe poi un mercato tutto sommato fermo per quel che riguarda i portieri, con l’unica eccezione di Onana passato a suon di milioni al Manchester United. Tolta l’Arabia, poco appetibile per l’estremo difensore, i bianconeri sarebbero una delle poche candidate se non l’unica.

Szczesny è sul mercato, il Bayern ci pensa

C’è poi un’altra condizione inderogabile affinché questo idillio possa effettivamente scoppiare. Che la Juventus si liberi di Wojciech Szczesny. Il 33enne polacco si è blindato a Torino, dichiarando di voler rispettare il contratto che lo lega per un’altra stagione ancora con il sodalizio piemontese. Tuttavia, le idee della Vecchia Signora sarebbero diverse e se arrivasse qualche offerta la ascolterebbero volentieri, a prescindere dalla situazione legata a Donnarumma.

Si era parlato nei giorni scorsi di un interesse da parte del Bayern Monaco che potrebbe cedere Sommer all’Inter ed in quel caso avrebbe bisogno di un’alternativa a Neuer ancora alle prese con i postumi di un brutto infortunio. Il preferito dei bavaresi sarebbe David Raya del Brentford ma è complicato trovare un accordo con gli inglesi. Pista polacca da non scartare a priori. E che potrebbe aprire, con grande ritardo, a un matrimonio del quale si parla da anni: quello tra Donnarumma e la Juve.