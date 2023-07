Sommer tra l'Inter e il Bayern: le parole del portiere sul suo futuro

L'Inter lo cerca con insistenza, il Bayern vorrebbe tenerlo come vice affidabile di Neuer: Sommer, dal Giappone, esce finalmente allo scoperto sul mercato.

29-07-2023 22:08

Il centrocampo è in via di definitiva sistemazione con l’ingaggio di Samardzic, che sembra ormai a un passo. Ma una volta chiusa la trattativa con l’Udinese per la mezzala tedesca, nella quale potrebbe essere inserito anche il gioiellino Fabbian, l’Inter dovrà occuparsi delle due importanti questioni che rimangono: quella relativa al centravanti e quella che riguarda il portiere. In questo senso, arrivano importanti novità dal Giappone. Riguardano Yann Sommer, l’estremo difensore che i nerazzurri hanno individuato per il post Onana-Handanovic.

Sommer in campo in Giappone col Bayern Monaco

Il numero uno dei bavaresi (e della nazionale svizzera) ha giocato tutta l’amichevole che la formazione guidata da Tuchel ha sostenuto contro il Kawasaki Frontale, risolta da un gol di Stanisic al 13′ della ripresa (1-0 il risultato finale in favore della corazzata tedesca). L’infortunio di Ulreich, altro portiere della rosa del Bayern, e l’indisponibilità di Neuer hanno “costretto” Sommer a rimanere in campo per l’intera partita, riuscendo tra l’altro a difendere l’imbattibilità dei suoi. Al termine della gara lo stesso Sommer ha fatto chiarezza sul futuro, rispondendo alle domande in sala stampa.

Mercato, la risposta di Sommer alle voci sull’Inter

Interpellato da Sky, Sommer prima ha provato a sviare tutti i discorsi di mercato e in particolare quelli sull‘interesse dell’Inter nei suoi confronti: “Non voglio dire nulla al riguardo, ora sono qui con il Bayern”, la sua risposta. “Dell’Inter se ne parla da giorni, vedremo cosa succederà”. Criptiche anche le sue parole sul possibile addio: “Ho un ottimo rapporto con tutti nel Bayern”. Insomma, l’impressione è che Sommer non abbia tutta questa voglia di lasciare la Germania per Milano. Ma forse, appunto, è soltanto un’impressione.

Inter: Samardzic, Balogun e le altre news di mercato

In attesa di capire cosa ne sarà della trattativa Sommer – gli ultimi rumors sono relativi a un’offerta di quattro milioni dell’Inter, pagabili in due rate: la clausola di Sommer è di sei milioni – il club nerazzurro, appunto, è vicino alla chiusura per Samardzic e ha ormai individuato la punta su cui lanciare l’ultimo affondo: Balogun. Un fresco ex interista, D’Ambrosio, svincolatosi a parametro zero al termine della scorsa stagione, è invece a un passo dall’accordo col Genoa.