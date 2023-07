Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Balogun, Gonzalez e Mavropanos

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Gonzalez Carlos Augusto

Lukaku Kessie INTER Balogun Sommer

Samardzic Trubin

Carlos Augusto MILAN Musah Calafiori

Veliz Djaló

Rogerio NAPOLI Mavropanos

Tete

Danso Kilman

Samardzic ROMA Sanches

Scamacca McTominay LAZIO Ricci Sow Fred ATALANTA Colombo Ekitiké Billing FIORENTINA Infantino Murillo Sutalo

Mercato, le ultime su Milan e Inter

Detto di Musah, il Milan prepara gli affondi per un esterno, Calafiori, e per un giovane attaccante: Veliz, 20enne argentino del Rosario Central seguito anche dal Torino. L’Inter, invece, ha ormai deciso su chi puntare in attacco: Balogun. Lo statunitense di proprietà dell’Arsenal è il preferito da Inzaghi e dai dirigenti. Ma c’è da risolvere anche il problema del portiere: il Bayern vorrebbe tenersi Sommer come riserva affidabile per Neuer, in standby anche l’arrivo di Trubin.

Juventus, in arrivo Facundo Gonzalez

In attesa di novità che possano sbloccare l’affare Lukaku – il Chelsea ha rifiutato il prestito ed è sempre alla ricerca di acquirenti graditi a Big Rom – la Juventus ha in pugno il primo rinforzo: Facundo Gonzalez, difensore dell’Uruguay Under 20 campione del mondo, in forza al Valencia. I bianconeri sembrano aver superato l’Inter nella corsa a Carlos Augusto del Monza. Sfumato, invece, Kessie, che pare ormai destinato al Tottenham, che lo vorrebbe a titolo definitivo.

Napoli, Osimhen rinnova e si stringe per Mavropanos

Improvvisa accelerata nel mercato del Napoli. Dopo settimane di immobilismo, De Laurentiis ha trovato la quadra per blindare Osimhen: cospicuo ritocco dell’ingaggio e maxi clausola (150 milioni circa) per il nigeriano. In arrivo pure il sostituto di Kim: Mavropanos, corazziere greco dello Stoccarda, non costa tantissimo (22 milioni) e piace a Garcia. Capitolo Roma: bisogna attendere qualche giorno per sbloccare le trattative che più stanno a cuore a Mourinho, quella per il centrocampista (Sanches) e per l’attaccante (Scamacca).