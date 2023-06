Chi è Balogun, il bomber che piace a Inter e Milan e che deve tutto a Henry

L’attaccante di passaporto statunitense è cresciuto nell’Arsenal prima di esplodere in Ligue 1 con il Reims: decisivi i consigli dell’ex stella dei Gunners, divenuto il suo mentore

19-06-2023 12:37

Inter e Milan si sono innamorate di Folarin Balogun, (quasi) 22enne attaccante dell’Arsenal che quest’anno ha impressionato in Ligue 1, segnando la bellezza di 21 reti. Il centravanti di passaporto statunitense, cresciuto calcisticamente in Inghilterra, ha in Thierry Henry il suo mentore.

Chi è Balogun, obiettivo di Milan e Inter

Fino a un anno fa erano pochi a conoscere Folarin Jerry Balogun, attaccante classe 2001 cresciuto calcisticamente nell’Academy dell’Arsenal: pur essendo nato a New York, infatti, il giocatore ha vissuto gran parte della sua vita in Inghilterra. Il suo nome, però, nel calcio britannico era piuttosto conosciuto, anche perché Balogun ha frequentato a lungo le nazionali giovanili inglesi, dall’U17 all’U21. L’Arsenal lo ha fatto esordire in prima squadra nell’ottobre 2020, in Europa League e sempre nella competizione europea ha segnato il suo primo gol, contro il Molde. A gennaio dello scorso anno il prestito in Championship, la B inglese, con il Middlesbrough, con cui segna 3 gol in 18 presenze, ma è con il prestito al Reims che la carriera di Balogun ha un’improvvisa accelerazione.

In Ligue 1, infatti, l’attaccante riesce a mettere a frutto le sue doti firmando ben 21 reti in campionato più una in Coppa di Francia. Il boom di Balogun attira l’attenzione della FA, ma prima che arrivi la convocazione del c.t. inglese Gareth Southgate, l’attaccante decide di rispondere a quella degli Stati Uniti: venerdì l’esordio contro il Messico, ieri il suo primo gol nella finale di Nations League Concacaf contro il Canada.

Henry il mentore di Balogun

Sull’exploit di Balogun hanno influito fortemente anche i consigli del suo illustre mentore Thierry Henry. “È bello conoscerlo a livello personale – ha detto Balogun dell’ex bandiera dell’Arsenal al sito Football London – Gli faccio domande e lui mi aiuta. Lui sa come ci si sente e quanto può essere difficile giocare a certi livelli, quindi faccio domande più generali sulla sua carriera e su come si è sentito in certi momenti. È una cosa leggera, ma mi permette di trarre qualche buon consiglio da lui”.

Balogun pronto a lasciare l’Arsenal, Milan e Inter aspettano

Balogun è una prima punta molto mobile, rapida, che ama allargarsi sulla fascia – soprattutto la sinistra – per giocare faccia alla porta e sfruttare poi la propria velocità e l’abilità nel dribbling . È anche dotato di buoni tempi di inserimento e un tiro piuttosto preciso: un attaccante giovane, compirà 22 anni il 3 luglio, ma già molto completo, che mira a giocare in un club con ambizioni superiori al Reims e, soprattutto, non restare a fare la riserva nell’Arsenal. Il club di Londra lo sa, quindi sembra intenzionato a cederlo in estate: Milan e Inter sono interessate, ma con un contratto in scadenza nel 2025 il prezzo di Balogun non potrà essere inferiore ai 35-40 milioni di euro.