Inter, ci sono i soldi per Frattesi: ecco la mossa vincente per battere Juventus e Roma

L’Arabia Saudita tenta Marcelo Brozovic con l’Inter che potrebbe incassare una cifra vicina ai 25 milioni di euro da investire sul centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi

19-06-2023 12:00

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

L’Inter prova a battere la concorrenza per Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo ha confermato nel doppio impegno con la nazionale di Mancini di essere pronto al salto in una big ed ora sembra aprirsi una finestra importante per il club nerazzurro con l’interesse dell’Al-Nassr per Marcelo Brozovic.

Marcelo Brozovic tentato dall’Arabia Saudita

Come tutte le società, anche l’Inter deve prestare un occhio al miglioramento della squadra e l’altro al bilancio. In casa nerazzurra il primo obiettivo è Davide Frattesi, ma per centrarlo bisogna anche pensare al mercato in uscita. L’occasione arriva dall’Arabia Saudita con l’Al-Nassr, il club dove milita Cristiano Ronaldo, che vuole Marcelo Brozovic. Inoltre per l’Inter ci sarebbe l’opportunità di un forte sconto sul fronte ingaggi con il croato che pesa per circa 13 milioni di euro lordi a stagione.

Inter: il sacrificio Brozovic per arrivare a Frattesi

L’Al-Nassr ci prova per Brozovic ma ora resta da convincere il centrocampista croato ad accettare la soluzione Arabia Saudita. L’Inter spera di riuscire a mettere a segno l’operazione di mercato per poi lanciarsi su Davide Frattesi. Secondo la Gazzetta dello Sport esisterebbe già un accordo di massima tra i nerazzurri e la società emiliana sulla base di un’offerta da 35 milioni (prestito oneroso e obbligo di riscatto) e nell’affare finirebbe anche il giovane Samuele Mulattieri, valutato 5 milioni di euro.

Inter, Gosens e Onana possono finanziare il mercato

In casa nerazzurra si lavora e tanto anche sul fronte cessioni. Sarà addio con Edin Dzeko, lo bosniaco si svincola il prossimo 1 luglio ed è da tempo in trattativa con il Fenerbahce. Verso l’addio anche Robin Gosens, la cui esperienza a Milano non è stata particolarmente positiva: piace in Germania e la sua valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Tra le pedine più ambite c’è senza dubbio André Onana, l’Inter non vorrebbe privarsi del giocatore camerunese arrivato a parametro zero ma di fronte ad offerte che si avvicinano ai 60 milioni di euro potrebbe essere difficile resistere.