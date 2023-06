Inter, la provocazione di Enrico Mentana scatena la bufera sul web

Il direttore del Tg7 si fa promotore di una richiesta alla società nerazzurra per scongiurare una cessione eccellente

19-06-2023 10:15

Che l’Inter debba vendere almeno un pezzo importante per ripianare parzialmente i debiti e finanziare il prossimo mercato, in base a quell’economia sostenibile che sembra diventato il mantra di tutti i club italiani, è cosa nota. Che tra quei pezzi importanti debba esserci però Brozovic è cosa che non va giù a tutti i tifosi.

Per Brozovic maxiofferta dall’Al-Nassr di Ronaldo

l’Al-Nassr, la squadra araba dove gioca Cristiano Ronaldo, sta pensando seriamente di fare un’offerta per il croato: la prossima settimana potrebbe portare novità e consentire all’Inter di trovare i soldi per Frattesi.

Mentana non vuole la cessione di Brozovic

Ieri il play è stato tra i migliori nella finale di Nations League vinta dalla Spagna ai rigori e tra gli spettatori interessati davanti alla tv c’era Enrico Mentana. Il direttore del Tg7 – accanito tifoso nerazzurro – su Facebook fa un appello all’Inter e scrive: Cari tifosi dell’Inter, in un brano dell’immortale “Non al denaro non all’amore né al cielo” di Fabrizio De André il suonatore Jones chiede al mercante di liquore “tu che lo vendi cosa ti compri di migliore?”. Ecco, è la stessa domanda che faccio io ai dirigenti nerazzurri su Brozovic, dopo averlo visto anche stasera insegnare calcio, correndo per 120 minuti…”

Brozovic deve restare o partire? Il parere dei tifosi

Fioccano le reazioni: “Ho pensato la stessa cosa. E a suo tempo il concetto valeva anche per Perisic, ahimè”, oppure: “Brozo ha avuto una prima parte di stagione poco brillante ma negli ultimi mesi ha ampiamente dimostrato di essere l’Epic di sempre” e ancora: “Non basta solo correre, bisogna in quel ruolo saper cambiare marcia e ogni tanto verticalizzare bene!” e poi: “Abbiamo una buona squadra ro può lottare ancora e provare ancora a vincere, sarebbe un peccato togliere i pezzi migliori,un vero peccato”

C’è chi osserva: “Il motivo non è per prendere uno più forte, ma è per dare più spazio ad Asllani e completare il centrocampo con un giocatore più fisico. Oppure si deve far uscire Calha” e anche: “Io potrei anche essere d’accordo con lei, ma come ci hanno ampiamente spiegato in questi anni il fatto è uno solo: se non si vende qualcuno non si compra nessuno, quindi a meno di restare così qualche sacrificio va fatto, e Brozovic mi sembra uno dei più sacrificabili, vuoi per il mercato che sembra avere ma anche perché nel ruolo siamo abbastanza coperti”. Infine la chiosa: “In quel ruolo, la cosa fondamentale è la continuità di rendimento e Brozovic non ce l’ha”