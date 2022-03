20-03-2022 10:49

L’Inter senza Brozovic cambia, e non in meglio. Le partite giocate con l’assenza del croato non registrano nemmeno una vittoria, anzi, in tre partite i nerazzurri hanno portato a casa solo due punti, tradotti in una sconfitta col Sassuolo e due pareggi, con Torino e Fiorentina.

Dalla sua uscita di scena ad Anfield l’Inter non ha più potuto contare su di lui. Non bene, considerando che era uno dei pochi di cui la formazione di Simone Inzaghi non poteva fare a meno.

