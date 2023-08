Juventus, lo scambio Lukaku-Vlahovic scatena il terremoto sul web

Il ds bianconero Giuntoli sta per chiudere l'affare con il Chelsea: Big Rom e un ricco conguaglio al posto del bomber serbo

01-08-2023 09:08

Il più felice è Max Allegri: è stato lui a spingere per portare Lukaku alla Juventus e il sogno sta per avverarsi. Avviatissime le trattative col Chelsea, Giuntoli è pronto a chiudere lo scambio: Vlahovic ai Blues in cambio di soldi – si dovrebbe trovare la quadra attorno ai 35 milioni – e Lukaku. La Juve prenderebbe l’ex bomber dell’Inter e si libererebbe del serbo reduce da un’annata-no, ma chi fa l’affare?

Lukaku ha sempre voluto solo la Juventus

Dopo un mese e mezzo di lunga attesa ecco che il quadro si chiude: insoddisfatto per aver fatto sempre la riserva in Champions all’Inter il belga aveva detto sì alla Juve da tempo. Rifiutati i milioni arabi, mai pensato di chiedere scusa e tornare in nerazzurro, Lukaku sta per centrare l’obiettivo che si era posto tra silenzi, bugie, telefonate negate ed emoticon criptiche.

Quanto guadagnerà Lukaku alla Juventus

Tutto fatto per le cifre: Lukaku dovrebbe firmare un contratto triennale con i bianconeri e percepirà 9 milioni netti all’anno, la stessa cifra che dovrebbe prendere Vlahovic con i Blues. Contento anche il serbo che voleva giocare la Champions ma che ne pensano i tifosi della Juve?

Tifosi bianconeri contrari allo scambio Lukaku-Vlahovic

Fioccano le reazioni: “A me fa ridere che appena lukaku ha detto “non credo l’affare si farà” è uscita questa notizia” e poi: “Allegri Lukaku, potrà fare il Rugby serio. Palla lunga al boiler, e inserimenti in contropiede. Calcio antico. Magari gli va anche bene, chissà” e anche: “La cosa preoccupante é che per Lukaku e Allegri sacrificheremo Vlahovic e Chiesa. Follia” e ancora: “capisco che dobbiamo fare mercato ma ci troviamo un trentenne con problemi fisici e di testa che avrebbe comunque un ingaggio più alto..”

C’è chi scrive: “Quando Vlahovic in Premier, si contenderà il posto di capocannoniere con Haaland, capiremo che abbiamo venduto uno dei migliori bomber del mondo. Farà 40 Gol con i Blues e noi con Lukaku: lancio lungo e vediamo che succede” e poi: “Lukaku in mano ad Allegri rischia di rivoluzionare la storia del calcio: può diventare il peggior giocatore di questo sport!”, oppure: “Lukaku oltre ad essere un bidone ha bisogno di uno intorno che gli gira. Alla Juventus chi gli gira ? Kean ? Milik ? Chiesa che non fa la seconda punta ?” e anche: ” Lukaku l’anno scorso ha saltato più partite del serbo e oltretutto non sappiamo realmente come stia”

Non manca chi benedice la scelta: “A maggio poi parla il campo…a oggi Vhalovic nn sa stoppare un pallone..e ha gli spigoli al posto dei piedi…soffre continuamente di pubalgia…e se giuntoli porta Lukaku a Torino più 50 milioni fa un capolavoro in stile Luciano Moggi” e infine: “Lukaku sa giocare venendo incontro facilitando gli inserimenti, sa difendere palla per far salire la squadra. Vlahovic no”.