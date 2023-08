Psg nel caos: Mbappè cancellato dal sito e ora anche il giallo-Neymar

Anche i ricchi piangono! Quanti problemi per il club francese alle prese con due casi assai spinosi che potrebbero concludersi con clamorosi divorzi

02-08-2023 14:35

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

C’era una volta il Paris Saint-Germain delle stelle. Così iniziano le favole, ma questa storia non ha nulla a che fare con le fiabe. Riguarda, piuttosto, i milioni e la smania di potere di un club che negli anni ha investito più di tutti per costruire una squadra che fosse imbattibile. Così prima ha pagato la clausola rescissoria di Neymar, stanziando addirittura una cifra pari a 222 milioni di euro pur di assicurarselo.

Dopodiché gli ha aggiunto un giovane astro nascente, Kylian Mbappé, sottratto al Monaco anche in questo caso senza badare a spese con 145 milioni di euro sull’unghia, ai quali se ne sarebbero aggiunti altri 35 di bonus. Ed infine, per completare la collezione di figurine, ha preso anche Lionel Messi stavolta a parametro zero ma con ingaggio monstre a compensare. Solo che le stelle, gradualmente, si sono spente ed i francesi non sono riusciti nell’intento.

Per Al-Khelaifi Mbappé non esiste più

Il primo a salutare la combriccola è stato Leo Messi: contratto scaduto e addio al calcio europeo con firma per l’Inter Miami nella suggestiva Major League Soccer americana. Se per la Pulce il congedo è stato assolutamente bidirezionale, diverso è stato il caso di Kylian Mbappé. Il ventiquattrenne transalpino ha un contratto in scadenza nel 2024 e nessuna volontà di rinnovarlo. Non l’ha presa benissimo, per usare un eufemismo, Al-Khelaifi, numero uno del Paris Saint-Germain, che non ci ha pensato su due volte e lo ha sbattuto fuori rosa.

Così Mbappé non ha preso parte alla tournée della squadra ed è stato poi cancellato anche dal sito. Come se non esistesse. Addirittura ora Les Rouge-et-Bleu vorrebbero presentare un reclamo formale alla FIFA nei confronti del Real Madrid, reo di aver tentato di sedurre un loro tesserato.

Neymar e i dubbi del PSG tra condizione fisica e mercato

In attesa di capire come andrà a finire la querelle con Mbappé, c’è anche un altro caso che tiene banco in casa Paris Saint-Germain. E riguarda la situazione di Neymar, le cui condizioni fisiche destano non poche preoccupazioni. Il brasiliano in realtà dopo il match contro l’Inter ha detto: “Sto bene, mi sento in forma ma non so quando tornerò a giocare”.

Ricordiamo che il trentunenne di San Paolo non mette piede in campo dallo scorso febbraio in un’assenza che diventa quindi allarmante. Ad acuirla ci sono poi le consuete voci di mercato che lo accompagnano, con i francesi che sarebbero in realtà stanchi delle sue intemperanze. Insomma, ad oggi non è scontato che il nuovo allenatore Luis Enrique decida effettivamente di puntare sul sudamericano. Dalle stelle alle stalle, con il progressivo allontanamento dei tre tenori per un PSG dalle dimensioni più umane. E che magari riesca pure a vincere qualcosa di importante oltre confine.