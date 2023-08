Inter-Psg: Frattesi ha stregato già i tifosi, Correa resta nel mirino del web

L'Inter batte il PSG per 2-1: Esposito e Sensi regalano la vittoria ai nerazzurri, i tifosi sui social però continuano a scagliarsi contro Correa

01-08-2023 15:00

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Prove di Champions per l’Inter nella super amichevole contro il PSG: dopo il pari con l’Al Nassr di Brozovic i vicecampioni di Europa battono i parigini dell’altro ex Skriniar per 2-1ç Esposito e Sensi, con le loro reti, fanno scatenare i nerazzurri nei commenti sui social.

Frattesi altra prova positiva, i tifosi già sognano

La nota positiva si chiama Frattesi. L’ex Sassuolo è entrato nella ripresa e ha cambiato la partita: “Frattesi sembra all’Inter da anni, ma che inserimenti fa, pazzesco”. Frattesi sembra già stra-inserito, è lui il colpo di calciomercato…” “Ma Frattesi fa quello che vuole a centrocampo, che giocatore incredibile!” Frattesi = inserimenti, cosa che ci mancava. Adesso sì che possiamo stare più tranquilli”. C’è chi osserva: “Stra bene Frattesi con i suoi due assist da quando è entrato, già molto inserito negli schemi del mister, molto bene anche Cuadrado che se regge fisicamente farà il titolare da subito.”

Ancora male Correa in campo e impazza un hashtag sui social

#CorreaOut è invece ancora tra gli hashtag immediatamente diventati virali dopo la pessima prestazione, anche oggi, dell’argentino, già preso di mira dai tifosi dalla precedente amichevole contro l’Al Nassr di Ronaldo. Anche gli altri commenti sui social sono all’unisono, tutti contro l’argentino: “Bene, ora lasciate Correa in giappone”; “Cacciate ora il Tucu Correa, basta così”. “per carità del signore, basta con Correa”; #CorreaOut ; “Sì la vinciamo ma Correa non si può vedere giocare! Anche nella postura dimostra la sua mediocrità! Ma cosa ci hanno visto in questo giocatore? Dobbiamo subircelo ancora?”

Il web è scatenato: “Correa deve SCOMPARIRE”; “Correa impresentabile, vi scongiuro mettetelo fuori rosa”; “Vi chiediamo solo una cosa: cacciate Correa, indecente è irritante, non è degno di indossare la nostra maglia. Atteggiamento sbagliatissimo, meglio Tenere Esposito a questo punto”. Speriamo qualcuno in Arabia abbia visto quello che ha fatto Correa nell’azione del 2-1. Vai Arabi, che il ragazzo è forte!!!”

Sensi ed Esposito nel cuore dei nerazzurri

Da CorreaOUT a SensIN: le altre note positive del match sono Sensi ed Esposito. Le reazioni dei tifosi sui social sono più che positive: “Mai capito perché Sensi ed Esposito non abbiano più occasioni. Sensi in quel centrocampo è un’ottima opzione. Ed Esposito, devo aggiungere altro. Il ragazzo è un talento irreale. Ancora giovane. E con due in alto sarebbe fantastico per lui”; “Sebastiano Esposito se lo mette in tasca Correa e lo porta pure a spasso, puntiamo su questo ragazzo che a fianco di Scamacca potrebbe essere molto interessante.”; “Esposito RESTA.”; “Ho già immaginato a Seba Esposito che urla: “Sono io il vostro Tucu!”…”