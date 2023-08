Inter-PSG 2-1, PAGELLE: Frattesi entra e cambia il match, Lautaro sotto tono

Inter mai pericolosa nel primo tempo con i titolari. Inzaghi ribaltare il match con i cambi: Frattesi super con due assist, in gol Esposito e Sensi

L’Inter batte 2-1 il Paris Saint-Germain nell’amichevole disputata al Japan National Stadium di Tokyo. Successo in rimonta per la squadra di Simone Inzaghi, che ha la meglio sui campioni di Francia grazie ai cambi effettuati nella ripresa. Sono le seconde linee a far sorridere il tecnico nerazzurro: Frattesi, con due assist, si conferma tra i più in forma; di Esposito e Sensi i gol che hanno consentito all’Inter di piegare la squadra di Luis Enrique.

Inzaghi schiera la formazione titolare: le scelte

Inzaghi affronta il Paris Saint-Germain con quella che potrebbe essere la formazione titolare di inizio campionato, eccezion fatta per il portiere. Confermato Stankovic tra i pali, in difesa out Bisseck. Non c’è Frattesi dal primo minuto, per la prima volta in attacco il tandem Thuram-Lautaro Martinez.

Inter-Paris Saint-Germain: primo a tempo senza troppi acuti

Partono meglio, molto meglio, i campioni di Francia. Che, al 13′, sfiorano il vantaggio: scavetto di Ugarte per Soler, palla in mezzo per Asensio, che, a botta sicura, centra il palo alla sinistra di Stankovic. L’Inter soffre, soprattutto in difesa. Poi, col passare dei minuti, riesce a contenere la furia dei ragazzi di Luis Enrique. Il tentativo più insidioso dell’Inter è tutto in una conclusione dalla lunga distanza di Lautaro Martinez che non impensierisce Donnarumma. Buona la prova Thuram: pur non riuscendo a mai a rendersi pericoloso sotto porta, si fa apprezzare per il fisico e per il modo in cui riesce a dialogare con i compagni.

Nel secondo tempo la clamorosa rimonta con le seconde linee

I primi cambi di Inzaghi arrivano al 55′, quando getta nella mischia Gosens, Cuadrado, Frattesi e Correa. Nove minuti dopo a passare in vantaggio sono i francesi: Lautaro Martinez perde palla e Vitinha fa partire un missile dalla distanza su cui nulla può il bravo Stankovic. L’Inter proprio non riesce a creare occasioni, ma al 77′, con gli ingressi di Sensi e Sebastiano Esposito, cambia tutto. Spunto di Cuadrado e gran risposta di Donnarumma. All’81’ il pareggio: assist di Frattesi per Esposito che incrocia superando il portierone italiano del PSG. Due minuti più tardi addirittura il sorpasso: ancora assist di Frattesi, sempre abile ad attaccare lo spazio, palla sul secondo palo per Sensi, il cui inserimento risulta vincente.

Le pagelle dell’Inter dopo la sfida con il PSG, top e flop

TOP

Frattesi: 7,5. Schierato nella ripresa sul centro-destra, l’ex Sassuolo aggredisce gli spazi a sua disposizione e confeziona due assist in una manciata di minuti.

Sensi: 7. Sfrutta il poco tempo a sua disposizione giocando con ordine e qualità. E segna pure.

Esposito: 6,5. In campo giusto il tempo di evitare il ko dell’Inter. Decisivo.

Cuadrado 6,5. Sua l’azione più pericolosa del match prima del pareggio di Esposito. Ancora una prova positiva del colombiano ex Juve.

Thuram 6. In crescita, l’ex Borussia Mönchengladbach. Schierato per la prima volta in coppia con Lautaro si rende protagonista di qualche spunto interessante, soprattutto grazie al suo fisico. Certo, servirà fare molto meglio. E iniziare anche a concludere verso la porta avversaria per non far rimpiangere Lukaku.

FLOP

Lautaro 5,5. Da una sua palla persa arriva il gol di Vitinha. Non una bocciatura netta, però. Il capitano ci mette la solita dose di grinta e personalità.

Dimarco 5,5. Dalle sue parti imperversa un altro grande ex nerazzurro: Hakimi. Il laterale soffre il gli attacchi parigini e non riesce quasi mai a spingere.

Dumfries 5. Passo indietro evidente rispetto alla gara con l’Al-Nassr. Lento, l’olandese, che non ne indovina. Stia attento, Denzel: dietro ha Cuadrado, non proprio l’ultimo arrivato.

Inter-PSG: le formazioni ufficiali e i marcatori

INTER (3-5-2): F. Stankovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Ugarte, Vitinha, Fabian Ruiz; Zaire-Emery, Soler, Asensio. Allenatore: Luis Enrique.

Marcatori: 64′ Vitinha, 81′ Esposito, 83′ Sensi