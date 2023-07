Inter Miami, Messi show all’esordio: entra e segna sotto gli occhi di Lebron e Kardashian

Esordio da sogno di Messi con la maglia dell'Inter Miami: entra nella ripresa e risolve il match di coppa col Cruz Azul con una punizione favolosa

22-07-2023 09:14

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Ed è subito Messi. Fantastico Messi. Infinito Messi. L’esordio con la maglia dell’Inter Miami di Beckham è da urlo. E non poteva essere altrimenti. Il campione del mondo argentino, sotto gli occhi di LeBron James, Serena Williams e Kim Kardashian, entra in campo nella ripresa e decide il match di Coppa di Lega col Cruz Azul con la specialità della casa: una punizione che fa letteralmente esplodere il Dvr Pnk Stadium di Fort Lauderdale.

Parata di stelle per la prima di Messi con l’Inter Miami

Che fosse un evento memorabile lo si era intuito dal prezzo dei biglietti per assistere alla partita di una squadra – l’Inter Miami – che finora non ha mai incantato. Ma Messi è Messi, un’altra storia. Un altro pianeta. Anche rispetto ai vari Matuidi e Higuain, passati senza troppa gloria alla corte di Beckham.

Pensate: i tifosi hanno dovuto sborsare fino a 467 dollari per non perdersi l’esordio della Pulce. Sugli spalti, campionissimi del mondo dello sport e nomi illustri dello showbiz. Da Victoria Beckham a Kim Kardashian, da LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, a Serena Williams. Tutti lì, in Florida, a omaggiare il più forte calciatore del globo. Con buona pace di Cristiano Ronaldo.

Non una partita, ma un film: la risolve Messi al fotofinish

L’Inter Miami affronta il Cruz Azul in una gara valevole per la prima giornata della fase a gironi della Leagues Cup, competizione che mette di fronte club americani e messicani con in palio la qualificazione diretta nella Concacaf Champions League. Robert Taylor porta in vantaggio l’Inter Miami, poi nella ripresa, poco dopo l’ingresso in campo delle due stelle ex Barcellona Messi e Busquets, arriva il pareggio degli ospiti con Uriel Antuna. Al 94′, a un istante dal triplice fischio finale, la meraviglia assoluta di Leo. Calcio di punizione dal limite e palla nel sacco. È l’apoteosi. L’argentino non poteva trovare modo migliore per presentarsi.

Messi subito decisivo: le parole del fenomeno argentino

Entusiasmo alle stelle, in casa Inter Miami, per il debutto da sogno di Messi. A fine partita l’mvp si concede ai microfoni: “Ci ho provato, come sempre. E sono stato fortunato che il portiere non ci sia arrivato e che la palla sia entrata in rete – ha dichiarato l’ex Paris Saint-Germain -. È una gioia enorme, era importante iniziare bene e regalare una vittoria ai nostri tifosi”. Le prime impressioni sulla sua nuova avventura americana sono ottime.

“Con la mia famiglia siamo molto contenti di aver scelto l’Inter Miami. Ringrazio tutte le persone che sono venute allo stadio e che hanno guardato il mio debutto da casa”. Messi tornerà in campo martedì, quando la sua squadra sfiderà l’Atlanta United per la seconda giornata della Leagues Cup.